重大ニュース：デニス・テ・クロースが7月1日付でフェイエノールトを退団

『アルゲメン・ダグブラッド』紙によると、デニス・テ・クロース氏は7月1日付でフェイエノールトを退任する。同氏は技術方針の最終責任者も務めていたが、新たな挑戦を求めて退任を決断した。

51歳の同氏とクラブの監査役会は4年半の協働を経て、双方が新たな道を歩むことが最善との結論に円満に達した。

フェイエノールトは2021年末、クラブのさらなるプロフェッショナル化を推進する総支配人にテ・クロース氏を任命していた。

フランク・アルネセンTDの退任後、テ・クロースは強化業務も兼任。しかし直近の移籍市場やロビン・ファン・ペルシーの就任、今シーズンの不振で外部からの圧力が高まっていた。

フェイエノールトは、ゼネラルマネージャーとテクニカルディレクターの2つのポストを同時に埋めるという大きな課題に直面している。

以前、テクニカルディレクター候補としてキース・ファン・ウォンデレンと交渉したが、ファン・ペルシーとの意見対立で交渉は白紙になった。

モンテレイ

木曜朝、スペイン紙マルカはテ・クロースをメキシコ・モンテレイとの関連を報道。

本人は「今シーズンのフェイエノールトに集中している。何も起きていないし、クラブに集中し続ける」とESPNに語った。