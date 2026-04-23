重大ニュース：デニス・テ・クロースが7月1日付でフェイエノールトを退団

『アルゲメン・ダグブラッド』紙によると、デニス・テ・クロース氏は7月1日付でフェイエノールトを退任する。同氏は技術方針の最終責任者も務めていたが、新たな挑戦を求めて退任を決断した。
51歳の同氏とクラブの監査役会は4年半の協働を経て、双方が新たな道を歩むことが最善との結論に円満に達した。
フェイエノールトは2021年末、クラブのさらなるプロフェッショナル化を推進する総支配人にテ・クロース氏を任命していた。
フランク・アルネセンTDの退任後、テ・クロースは強化業務も兼任。しかし直近の移籍市場やロビン・ファン・ペルシーの就任、今シーズンの不振で外部からの圧力が高まっていた。
フェイエノールトは、ゼネラルマネージャーとテクニカルディレクターの2つのポストを同時に埋めるという大きな課題に直面している。
以前、テクニカルディレクター候補としてキース・ファン・ウォンデレンと交渉したが、ファン・ペルシーとの意見対立で交渉は白紙になった。
モンテレイ
木曜朝、スペイン紙マルカはテ・クロースをメキシコ・モンテレイとの関連を報道。
本人は「今シーズンのフェイエノールトに集中している。何も起きていないし、クラブに集中し続ける」とESPNに語った。