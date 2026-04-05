重大ニュース…アロホは負傷のため、アトレティコ戦への出場を逃すのか？

バルセロナのハンス・フリック監督は、ウルグアイ人DFロナルド・アラウホが、アトレティコ・マドリードとのチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦に出場できるかどうかについて、決定的な知らせを受けた。

スペイン紙「ムンド・デポルティーボ」によると、アラウホは日曜日の朝、詳細なメディカルチェックを受け、深刻な怪我はないことが判明したため、次節の欧州戦への出場が確実となった。

同紙は、前回の対戦で右サイドバックとして出場したアラウホが、単なる筋肉の過負荷に苦しんでいるだけであることが判明したと報じた。

アラウホは、土曜日のラ・リーガのアトレティコ戦において、前半の半ばに軽い痛みを感じたため、ピッチを退くことを余儀なくされていた。





同DFはドイツ人監督に怪我の状況を伝えつつプレーを続けようとしたが、状態の悪化を防ぐため、途中交代を要請した。ピッチを退く前には、フィールド上でいくつかのエクササイズを行っている姿も見られた。

39分、アトレティコ・マドリードが先制点を挙げた直後に、アラウホに代わってマルク・ベルナルが投入された。なお、ベルナルもその後、負傷のためピッチを退いた。



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