重大な違反で窮地に立たされたFIFA：「組織犯罪の一形態」

FIFAは2022年カタールW杯後、制裁対象団体と関係のあるロシアのクラブ6チームに約120万ドルを支払った。この件でFIFAは刑事訴追される可能性がある。

FIFAは「クラブ・ベネフィット・プログラム」でW杯期間中に選手を派遣したクラブに報奨金を支給。カタール大会後、総額2億900万ドルが分配され、約120万ドルがロシアの6クラブに支払われた。このうち5クラブは、オーナーやメインスポンサーが制裁対象だった。

対象はゼニト・サンクトペテルブルク、ディナモ・モスクワ、CSKAモスクワ、ルビン・カザン、ロコモティフ・モスクワの5クラブで、FKクラスノダールへの支払いのみが制裁対象外とみられる。

FIFAは米国と欧州の制裁法が適用されるため、制裁対象者と直接・間接的に関係する団体へ支払うべきではなかった。

ロシア通の弁護士ヘリーン・オーバー・デ・リンデンは「制裁対象者に直接・間接的に利益が渡る場合は資金提供を禁じる」と指摘する。例外は当局の許可がある場合のみだが、今回は確認されていない。

2026年大会後も、代表選手を派遣したクラブへ3億5500万ドルが分配される予定で、ロシアクラブも対象になる恐れがある。

専門家は「FIFAが再び法的な危険領域に踏み込む」と指摘する。オーバー・デ・リンデン氏は「制裁違反は国際組織犯罪であり、最高6年の懲役につながる」と警告する。

FIFAは「Follow the Money」の調査結果についてコメントを控えている。