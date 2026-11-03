代表歴代最多出場選手のマテウスは、Skyのコラムで、現ドイツ王者の攻撃陣を担うムシアラの負傷が、これまで考えられていたよりも深刻な可能性があるとの懸念を示した。

公式には、ムシアラは筋線維断裂によりバイエルンを離脱している。この負傷は9月末、ドイツ代表に帯同していた際に負ったもので、それ以来、ピッチには1秒たりとも立っていない。

「ジャマル・ムシアラの離脱はすでに長引いている。9月にアムステルダムでは筋線維断裂とされていた。その後、さらに何かが起きたのではないかと思う。筋線維断裂の回復に6週間もかかるものではない」とマテウスは語った。

実際、通常の筋線維断裂でこれほど長く離脱するのは異例だ。一般的には2～4週間で患部に軽い負荷をかけられるようになり、4～6週間で試合に完全復帰できる。一方、ムシアラの離脱はすでに6週間を超えている。

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もっとも、23歳のムシアラは負傷歴を見ても、ケガや長期離脱を繰り返す傾向がある。今季も足首の負傷に加え、昨年負った腓骨骨折の後遺症によって、すでに数週間離脱している。

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ジャマル・ムシアラはいつバイエルン・ミュンヘンで再びプレーするのか？

さらにムシアラは2026年8月、RBライプツィヒと1.FCハイデンハイムとのテストマッチで2度倒れた後、欠神発作を患っていることを公表した。これはてんかんの一種で、数秒から数分の間、短い意識の途切れや視線が一点に固定される状態、一時的に意識が遠のく状態、意識の変化などが起こる。ただし、典型的なてんかん発作に見られる激しいけいれんは伴わない。

それでも、最近は明るい知らせもあった。ムシアラはすでに練習に戻り、ボールを使ったメニューにも取り組んでいるという。次の代表戦期間中に完全復帰する見込みで、11月20日の1.FCケルン戦ではバイエルンで再びプレーできる状態になるという。

ムシアラは今季ここまで、各大会通算4試合に出場し、2ゴール1アシストを記録している。