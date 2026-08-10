重大な恋愛騒動、同僚との殴り合い、そして大破したアストンマーティン！　“ロード”・ベントナーの波乱万丈な物語

ニクラス・“ロード”・ベントナーの人生と本質をたったひとつの逸話で要約するとしたら、次の話がふさわしいだろう。舞台は、彼がアーセナルで将来を嘱望されるタレントだった時代だ。

当時、アーセン・ベンゲル監督の依頼で、心理学者ジャック・クルヴォワジエがアーセナルの全選手を対象に毎年心理測定テストを実施し、その性格的特徴を探っていた。「項目のひとつに『自分の能力に対する自己認識』というものがありました。つまり、その選手が自分をどれだけ正確に評価しているかということです」と、クルヴォワジエは後に語っている。「1から9までの尺度で、ベントナーは10をつけられました。あんなものは見たことがありませんでした」 ベントナーのテスト中、ベンゲルのアシスタントコーチだったパット・ライスはクルヴォワジエの隣に座っており、笑いをこらえるのがやっとだったという。

「ベントナーは決定機を外しても、いつだって自分のせいではないと固く信じている」とクルヴォワジエは評した。「それを問題だと言うこともできるでしょう。ある程度までは、実際そうかもしれません。ですが、見方を変えれば、この選手には挫折のあとに立ち直る際立った能力があるとも言えるのです」

ニクラス・ベントナーの世界へようこそ。自らを「世界最高クラスのストライカーのひとり」と呼んだ男。バロンドールと一緒に写った自分の写真を投稿した男。実際には、そのどちらでもなく、そのどちらも手にしなかった男。21歳のときにデンマークの貴族一家の34歳女性と交際し、そこで“ロード”の異名を得た男。チームメートと揉め、車を壊し、大金を失い、足首に電子監視装置をつけ、目立ったスポーツ面での成功もないまま早くにキャリアを終えた男。サッカー選手としての実力以上に有名になった男。真の反逆児の世界へようこそ。

アーセナル時代のベントナー：ティエリ・アンリと口論、エマニュエル・アデバヨールとは乱闘

ベントナーはデンマークの首都コペンハーゲンで育ったが、17歳でロンドンのアーセナルの下部組織に移った。2005年のことで、当時のベンゲル率いるアーセナルは世界有数のチームだった。加入から間もなく、ベントナーはトップチームの練習試合でアピールの機会を与えられた。本人の著書『Both Sides』ではそう語られている。

ルールは「ボールタッチは最大2回まで」だったという。クラブの象徴ティエリ・アンリが3回ボールに触れた際、ベントナーは自身の説明によれば、即座に大声で抗議した。アーセナルのコーチだったライスはその異議を無視し、するとベントナー自身もボールに3回触れた。だが、彼に対してはフリーキックが宣告された。この理不尽きわまりない判定に、彼はさらに激しく不満をぶつけたとされ、その結果アンリとの激しい言い争いに発展した。皆さん、未来のロードの登場である。

2部のバーミンガム・シティへの成功したレンタル移籍を経て、ベントナーは2007年、19歳でアーセナルのトップチームに定着した。身長1メートル93の大男は、屈強な体格と空中戦の強さで印象を残した。ベントナーはゴールを決め始めたが、同時に“打撃”も受けた。しかもそれはピッチ上の乱闘でのことだった。相手はトッテナムとのノースロンドン・ダービーで、対戦相手はチームメートのエマニュエル・アデバヨール。最後はアデバヨールの頭突きを受けた。「血が噴き出して、鼻が腫れ上がった」とベントナーは振り返っている。何が原因だったのか。最後まではっきりすることはなかった。単に2人は折り合いが悪かったのだ。

その後の数年間、ベントナーはアーセナルで継続的に出場機会を得たものの、絶対的なレギュラー、そして信頼できる点取り屋の座をつかむことはついになかった。それでもだ。「自分が世界最高クラスのストライカーに入るかと聞かれれば、私は『はい』と答える。そう確信しているからだ」とベントナーは語っている。自分のプレーでまだ改善の余地があるのは、ただひとつだけだという。「自分にまだ足りないのはゴールだけだ」

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ニクラス・ベントナーはいかにして“ロード”になり、金を浪費したのか

ゴールよりも確実に、ベントナーはピッチ外での派手な話題を提供していた。2009年、当時21歳だった彼は、13歳年上のキャロライン・フレミングと交際を始める。フレミングはモデルであり司会者で、デンマークの海の英雄ニールス・ユールの直系の子孫、さらに莫大な富を持つ貴族一家の一員でもあった。2人は、フレミングが自分の城を改装するリアリティー番組をきっかけに知り合った。このロマンスがベントナーにもたらしたのは、ひとりの息子と“ロード”という異名だった。

こんな話もある。2010年、自身のアストンマーティンを大破させたあと、彼は無傷で車を降りると、裸になり、自分で引きちぎったバックミラーで体に傷がないかを確認した。そもそもベントナーにとって裸体は何かとつきものだった。マンチェスターのナイトクラブを出る際には、ズボンを下ろした姿を撮影されたこともある。ある時には、股間部分をブラジャーで隠した以外は何も身につけていない写真をSNSに投稿した。

ベントナーは大金を稼ぎ、すぐに浪費した。ワイン1箱に15万ポンドを支払ったこともあり、カジノでは合計およそ700万ユーロを失ったと、引退後に自ら明かしている。「いったんサッカーのアドレナリンの高まりに慣れてしまうと、別の場所でそれを見つけるのはとても難しい」とベントナーは話した。「人がプレーするのも、その感覚を得るためだ。でも、それを感じられるのは、賭け金が非常に高いときだけなんだ」

ベントナーが大金を失ったのはギャンブルだけではない。さまざまな法廷でも金を失った。EURO2012で、デンマーク代表としてポルトガル戦でゴールを決めた後、彼は自分の下着を見せた。そこには彼個人のスポンサー名がプリントされていた。よりによって、それはブックメーカーだった。UEFAは彼に1試合の出場停止を科し、さらに10万ユーロの支払いも命じた。コペンハーゲンでの飲酒運転の後にも、これに近い額を支払うことになった。

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ニクラス・ベントナー、VfLヴォルフスブルクでの失敗に終わった短い在籍

2012-13シーズン、ベントナーはユヴェントスへの1年間のレンタル移籍で期待を裏切ったが、それでもイタリア王者にはなった。その後、アーセナルで1年をベンチで過ごし、2014年にフリーでVfLヴォルフスブルクへ移籍した。「誰にでも再出発のチャンスはある」とディーター・ヘッキング監督は語っていた。ベントナーは、そのチャンスを見事なまでに無駄にした。

ヴォルフスブルクでは、ストライカーとしては珍しい背番号3を背負い、1年半でブンデスリーガ3得点を記録した。ではピッチ外ではどうだったのか。ベントナーは自らのメルセデスとともに公然とポーズを取り、VWクラブにとっては重大な違反となった。その一方で、伝説的なチームの夜会では盛大に騒ぎを起こした。

「彼はシャンパンのボトルを注文して、あちこちに振りまいていた」と、当時の同僚マクシミリアン・アーノルトは後に Bild に語っている。「そのあとカードで払おうとした。でもヴォルフスブルクのクラブではカード払いができなかったんだ。それに、そんなに現金も持っていなかった。だから夜中の3時か4時にシャーフィ（チームメートのマルセル・シェーファー＝編集部注）に電話しなければならず、彼が金を持ってこなければならなかった」 2016年4月、ベントナーの契約は前倒しで解除された。マネジャーのクラウス・アロフスは、ベントナーを「我々の共同体にとって危険な存在」と呼んだ。

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ニクラス・ベントナーは31歳でプロキャリアに終止符を打った

この時点で、ピッチ上の実績と奔放な逸話のバランスは、すでに完全に崩れていた。ニクラス・ベントナーとしてのキャリアを築く代わりに、彼は“ロード・ベントナー”というカルト的人物像を自らあおっていた。2015年には、自身がバロンドールと並ぶフォトモンタージュをインスタグラムで公開。ほどなくして、その画像を使ってデンマーク首相選に冗談半分で立候補した。さらに、すでにフレミングとは別れていたにもかかわらず、ベントナーが今後も公式に「ロード」と名乗れるようにと、デンマークの大衆紙 Se og Hor は冗談でスコットランドの1平方フィートの土地を彼のために購入した。

ヴォルフスブルク退団後、ベントナーはノッティンガム・フォレスト、ローゼンボリ・トロンハイム、そして古巣FCコペンハーゲンでキャリアの終盤を過ごした。タクシー運転手への暴行により、2019年には一時的に足首に電子監視装置をつけることも余儀なくされた。2020年1月、彼はまだ31歳でプロサッカーからの引退を表明した。

おそらくベントナーは、数々の奔放な振る舞いのせいで、疑いなく備えていた才能をあまりに生かせなかった。だが、そのことが彼の知名度を損なったわけではない。むしろ逆だ。今ではベントナーはデンマークでテレビ解説者、広告塔、そしてトーク番組やリアリティー番組の常連ゲストとして活動している。少なくともスポーツ面ではなくとも、その世界的に知られた異名によって、ロードはカイザー・フランツ・ベッケンバウアー、キング・エリック・カントナ、プリンツ・ポルディ、そしてオ・レイ・ペレと並ぶ、サッカー界の“貴族”の一角を占めている。