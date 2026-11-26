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AFCチャンピオンズリーグ2のアル・ジャジーラ（UAE）対ゴル・ゴハル（イラン）の一戦で、異例の出来事が起きた。イランのクラブを率いるメフディ・ラハマティ監督が、主審は「酒に酔っている」と主張したことを受け、シリア人のハンナ・ハッターブ主審がハーフタイムに交代したのだ。

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37歳のハッターブ主審は、アンデルソン・タリスカのゴールでアル・ジャジーラが1-0で勝利した試合の前半を担当し、7枚のイエローカードを提示した。そのなかで、ある判定が大きな物議を醸した。GKエルシン・デスタノールに警告を与え、選手や両チームのスタッフ、観客を困惑させたうえ、後にそのカードを取り消したのだ。

英紙『ザ・サン』によると、テレビ映像には、前半の判定に抗議するゴル・ゴハルのメフディ・ラハマティ監督が、主審に向かって「彼は酔っている」と叫ぶ姿が映っていたという。

後半開始時、ハッターブ主審はピッチに戻らず、第4審判が代わって試合を裁いた。

ゴル・ゴハル監督が自らの立場を説明

試合後、ラハマティ監督は主審の状態を批判し、「アル・ジャジーラ戦を担当した主審は普通の状態ではなかった。アル・ジャジーラの選手たちでさえ、同じことを我々に伝えてきた」と語った。

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さらに「クラブはすぐに試合の担当者に報告し、この状態が続くなら我々はプレーしないと警告した」と付け加えた。

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飲酒を否定し、医学的な原因を指摘する見方も

一方、オマーン人ジャーナリストのイーサ・サイード氏は、ハッターブ主審が酒に酔った状態だったとする主張を否定し、原因は低血糖だった可能性があると指摘した。

サイード氏は自身の「X」アカウントで、「ハッターブに起きたことは低血糖によるもので、それが集中力と意識の低下を招いた」と投稿した。

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また、主審は試合後に医療検査を受けており、出回っている情報とは異なり、酒に酔ってはいなかったと強調した。

ハッターブ主審が公式声明で反論

当のシリア人主審は「Facebook」アカウントへの投稿でこの件に言及し、シリアサッカー協会の公式見解を待つとともに、国内外の関係者や関係機関と連絡を取ったうえで、詳細と経緯をすべて説明する声明を発表すると明かした。

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ハッターブ主審は「シリア・アラブ・サッカー協会からの正式な連絡と公式見解を待つ。また、国内外で私を担当する人々や機関とも連絡を取る。そのうえで、私が協会と祖国を代表して臨んだAFCチャンピオンズリーグ2の試合で起きたことについて、すべての詳細と事実を、透明性をもって明確に説明する公式声明を出すつもりだ」と述べた。

さらに、私生活への干渉や中傷を断固として拒否し、「家庭や個人の生活は他人が責任を負うものではないし、あなたたちの手の中にある遊び道具でもない。宗教も理性も道徳も、人のプライバシーを傷つけたり中傷したりすることを許さない」と続けた。

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そして「善良な人にも、そうでない人にも、皆さんに感謝する」とメッセージを締めくくった。