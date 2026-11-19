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クリスティアン・プリシッチが、重圧に耐える強さと批判にも動じない精神力を称賛された。「キャプテン・アメリカ」の愛称で親しまれるプリシッチは、米国サッカーの顔としての役割を見事に果たしてきた。元ミランFWのマーク・ヘイトリーが『GOAL』に対し、現在サン・シーロでプレーするスターが、選手としても人としても高く評価されるべき理由を語った。

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ドイツ、イングランド、イタリアで活躍

プリシッチの歩みは、まったく違うものになっていてもおかしくなかった。10代の天才として頭角を現した後、周囲の過熱した評価にのまれるか、注目を完全に避け、有望だった初期の輝きを失う可能性もあった。

だが、ボルシア・ドルトムント、チェルシー、ミランで ドイツ、イングランド、イタリアの最高レベルでプレー し、スタンフォード・ブリッジ時代には歴史に名を残すチャンピオンズリーグ優勝も果たした。

米国代表通算100試合出場が目前に

セリエAでは 自己最高の記録を残している 。米国代表としてはワールドカップ2大会に出場し、A代表通算出場数は92試合に達した。節目の100試合も目前だ。

親しみやすい性格の28歳は、カメラの前に立つことを求めるタイプではない。それでも、 米国サッカーの顔であること に不満を漏らすことはほとんどなく、調子やコンディションが万全でない時も、常に米国代表のために全力を尽くしてきた。

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重圧と期待を受け止める

その姿勢は大いに称賛されるべきであり、 ミランと新契約を結んだ ことも、キャリアにとって正しい決断だったようだ。ピッチ内外でプリシッチが直面する重圧について、『London.Bet』との協力で取材に応じた元ミランのヘイトリーは、London.Betを通じて『GOAL』にこう語った。「彼は現代のサッカー選手の模範だ。

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「彼が米国のためにしてきたことを考えれば、重圧に耐える強さが必要だ。それだけでなく、批判にも動じない精神力が要る。いろいろと厳しい声が飛んでくるからね。

「周りに若い選手がいるとどうなるかも分かる。それは助けになる。米国にはそういう選手が大勢いると思う。ただ、クラブでのプリシッチのプレーは圧巻だ。

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「彼はサンダーランドに行った［グラニト・］ジャカのような選手の一人だ。トップチームなら、1年か2年で何かを成し遂げるために迎え入れたいと思う選手だろう。どれだけ褒めても足りない。重圧に耐える強さがあり、本当に賢い選手だ」

サン・シーロで新契約にサイン

プリシッチには移籍のうわさが数多く浮上していたが、サン・シーロで2031年までの新契約を結んだ。同じ米国出身のブラッド・フリーデルは、ペンシルベニア州出身のプリシッチが、比較的成功を収めてきたキャリアで 初めての試練の時期 を経て、安定と継続を選んだことを喜んでいる。

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元米国代表GKは最近、『GOAL』にこう語った。「昨年は厳しい1年だった。ワールドカップの期間中とその後、キャリアで初めて米国内で多くの批判を受けたと思う。いわば、少し注目の的から離れたのだと思う。

「今は練習場での取り組みに立ち返ったように見える。この1、2カ月で調子を取り戻し始めているようだ。少し距離を置き、人生とサッカーを再び楽しむ必要があったのかもしれない。

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「満足している場所で契約を結んだのは、賢明で彼にとって良いことだったと思う。選手にとって、彼ほど多くの批判を受けるのは決して気分の良いものではない。だが、それがスポーツだ。今後も調子を上げ、ミランで素晴らしいプレーを続け、私たちが知る本来の力を発揮してほしい」

代表活動を終え、クラブの試合へ

プリシッチは直近の代表ウィークで米国代表として得点を挙げ、 CONCACAFネーションズリーグ準々決勝のハイチ戦 では2試合ともゴールを決めた。マンチェスター・ユナイテッド行きが決まっている マウリシオ・ポチェッティーノは、2戦合計8-0の大勝をもって代表監督を退任した 。

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セリエAで11節を終えて首位ラツィオと勝ち点5差の4位につけるミランは、日曜日にフロジノーネをホームに迎える。プリシッチはミランでの直近5試合で3得点を記録している。