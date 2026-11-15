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ドイツU-19代表の主将エブ・ベキル・イスが、ポルトガルとの欧州選手権予選で負傷し、27分に交代を余儀なくされた。

フランクフルトに所属するイスは、開始から23分を少し過ぎた頃、相手のシュートに身を投げ出した際に膝をひねったとみられる。ピッチ上で短い治療を受けた後、いったんはプレーを続けようとしたが、痛みが強すぎた。

イスが再びピッチ上で崩れ落ちると、ハンノ・バリッチ監督は18歳の主将を下げ、エリアス・アルデンを投入した。イスはこの状況に大きなショックを受けたようで、ピッチを去る際には落ち込んだ様子を見せ、涙をこらえていた。

それまでイスは、ポルトガルとの欧州選手権予選で重要な役割を果たしていた。19分には、マイク・アクムによるドイツ代表の先制点につながる、巧みな縦パスを送っていた。その数分後に、痛ましい場面が起きた。

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負傷したエブ・ベキル・イスの離脱期間は？

イスが離脱するかどうか、離脱するとすればどのくらいの期間になるかは、まだ分かっていない。フランクフルトでは主にレギオナルリーガ南西部に所属するセカンドチームでプレーし、主戦場は守備的MFと中央MFだ。

ドイツU-19代表は、見応えのあるポルトガル戦に最終的に2-3（1-1）で惜敗した。バリッチ監督率いるチームは試合終了の約10分前まで2-1でリードしていたが、終盤の2失点で南欧の相手に逆転を許した。

ドイツU-19代表は2試合を終えて勝ち点3とし、順位表ではポルトガルに次ぐ2位につけている。欧州選手権予選の初戦ではスウェーデンに2-1で勝利しており、次戦ではリトアニアと対戦する。