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イングランドサッカー協会（FA）が、スタジアム内での差別撲滅に本腰を入れていることを示す動きだ。FAは金曜日、FAカップのチャールトン・アスレティック戦で一部サポーターが侮辱的かつ差別的なチャントを行ったとして、チェルシーに15万ポンドの罰金を科すと発表した。

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問題が起きたのは、去る1月に行われた同大会3回戦で、試合はチェルシーの勝利に終わった。56分頃、特定の宗教的・政治的集団を標的にし、分断をあおる宗派的なチャントが響き渡り、これを受けて関係当局は直ちに調査を開始した。

チェルシーは異議を唱えることなく容疑を認め、独立規制委員会は罰金に加え、正式な警告と、同様の行為の再発防止を目的とした拘束力のある行動計画を科すことを決定した。

今回の処分は、イングランドのスタジアムにおける人種差別や宗派主義に立ち向かうFAの継続的な取り組みの一環だと「ロイター」は伝えている。罰金や改善計画は、サポーターとクラブの双方に対する抑止の主要な手段となっており、こうした決定は、イングランドサッカーがいかなる形の差別も容認しないという明確なメッセージと受け止められている。

チェルシーが非を認める

ロンドンのクラブは厳しい論調の声明で、この行為を強く非難。宗派的な侮辱、すなわち分断をあおり特定の宗教的・政治的集団を標的にするチャントは、あらゆる形態の差別的言動とともにクラブ内では断じて容認されず、クラブが信じる価値観を決して反映するものではないと強調した。

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チェルシーは声明で次のように述べている。「こうした行為は他者を傷つけるだけであり、我々がクラブとして大切にしている価値観を代表するものではない。我々は全ての人にとって安全で包括的な環境をつくるべく尽力しており、その実現には我々全員が責任を負っている」

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クラブは、形態を問わずあらゆる差別的行為に対してゼロ・トレランスの方針を貫くと強調し、こうした行為の責任者を特定し、妥協することなく適切な措置を講じるため、常に必要な手段を取っていくと明言した。

声明では、差別的行為は刑事犯罪とみなされる可能性があり、クラブの規則に違反したことが判明したサポーターには、試合観戦禁止や会員資格停止にまで及ぶ厳しい懲戒処分が科されると説明している。

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またチェルシーは、処分を受けた全員に「この行為を終わらせよう」プログラムへの参加を義務付けると発表した。処罰だけでなく、啓発と教育こそがこの問題を完全に根絶するための最も重要な道だと考えているためだ。

クラブは、同様の事件が繰り返されれば今後さらに厳しい追加処分を受けることになると認めたうえで、サポーターへの啓発・教育に全力を尽くすとともに、差別の防止、発見、対処に向けた既存の取り組みを発展させていると述べた。

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チェルシーは声明の最後にサポーターへ直接メッセージを送り、クラブのファンの大多数が試合でのあらゆる差別を拒絶していることを理解していると強調したうえで、今後のすべての試合で歓迎され安全な環境づくりを進めるクラブの取り組みへの支持を呼びかけた。

一方、観測筋は、今回の罰金は高額ではあるものの、サポーター教育やスタジアム内の監視強化を含むより大きな枠組みの一部だとみている。クラブに近い関係者によれば、経営陣は現在FAと協力し、スタジアム内やSNSでのキャンペーンを含む集中的な啓発プログラムの実施に取り組んでいるという。

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なお、チェルシーは過去にも同様の批判にさらされたことがあるが、今回は速やかに容疑を認め、改善計画を受け入れたことで、区切りをつけ、より敬意と多様性のある環境へ前進したいという意向がうかがえる。リーグ戦やカップ戦の重要な試合が近づく中、ファンはクラブが表明した措置をどれほど真剣に実行するのかを注視している。