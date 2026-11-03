スカイ・スポーツ・ドイツによると、ヨハン・バカヨコは今冬、RBライプツィヒを退団できるという。元PSVの同選手は移籍金1200万ユーロで獲得可能だ。

先週、シュポルト・ビルトはバカヨコがスタンドに追いやられたと報じた。ベルギー人FWは10月初めにチームミーティングに遅刻し、それ以来、試合のメンバーに入っていない。

ライプツィヒでの1年目、バカヨコは度重なる負傷に苦しんだ。結局、クラブでの出場はわずか22試合にとどまり、3ゴールを記録した。

今季はさらに厳しい状況にある。出場時間はわずか144分で、チーム内の序列は4番手まで下がった。ブラヤン・グルダ（22歳）、ティディアム・ゴミス（20歳）、アンドリヤ・マクシモヴィッチ（19歳）が、すでにバカヨコを上回る序列にいる。

ライプツィヒが複数の大会を並行して戦う中でも、バカヨコに出場機会はほとんどない。10月初めには規律違反による出場停止処分を受け、それ以来ベンチにも入っていない。

ライプツィヒは23歳のバカヨコの売却を望んでいる。スカイによれば、移籍金1200万ユーロで獲得可能だ。東ドイツの同クラブは期限付き移籍も排除していない。『Transfermarkt』による同選手の評価額は2000万ユーロだ。

バカヨコがライプツィヒで受け取る年俸は200万～400万ユーロ。2025年夏にライプツィヒがPSVから移籍金1800万ユーロで獲得した。ベルギー代表で18試合に出場したバカヨコは、2030年半ばまでの契約を結んでいる。