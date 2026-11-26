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ハンナ・ハッタブ審判員は水曜日、大きな注目を集めた。シリア人の同審判員はAFCチャンピオンズリーグ2のアル・ジャジーラ対ゴル・ゴハルを担当し、後者から飲酒を疑われた。ハッタブはこれを強く否定しており、シリアサッカー協会も同審判員を支持している。

ハッタブは前半、いくつかの目を引く判定を下した。なかでも際立ったのが32分の場面だ。中盤でゴル・ゴハルのアリ・アスガル・アシュリがファウルを受けた際、ハッタブがイエローカードを出したのは、ファウルを犯したジョアン・ミルソンではなく、あぜんとするアル・ジャジーラのGKエルシン・デスタノグルだった。

映像には、この場面の後、ゴル・ゴハルのメフディ・ラフマティ監督がすでに飲酒への疑いを公然と口にしている様子が映っていた。試合後、ゴル・ゴハルのチームマネジャー、ヘイダル・アフサリは「審判員は正常な状態ではなかった。アル・ジャジーラの選手たちでさえ、私たちに同じことを言っていた」と語った。

「クラブは直ちに試合運営側にこの件を伝え、状況が変わらなければプレーしないと警告した。ミルソンは2度目のファウルで退場させられるべきだったが、審判員は代わりに相手チームのGKにイエローカードを出した」

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苦情はアジアサッカー連盟（AFC）の代表団に伝えられ、その後ハッタブは後半のピッチに姿を見せず、第4審判員が代わって担当した。試合後、ハッタブはSNSで短くコメントした。

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「私の家族や私生活は、他人が責任を負うものではないと強調したい。信仰、理性、道徳は、人々のプライバシーを侵害したり、名誉を傷つけたりすることを許さない」

ハッタブ自身は何が起きたかを明かさなかったが、スポーツジャーナリストのイサ・サイードらが事情を説明した。「彼に起きたことは低血糖によるもので、集中力と意識を失った。試合後に検査を受けたが、主張されているような飲酒による影響下にはなかった」

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シリアサッカー協会（SFA）も声明を出した。「健康状態の確認後、審判員はSNS上で自身について広まっていることを全面的に否定した。委員会は同審判員への全面的な支持と、この出来事に関するあらゆる詳細と状況を徹底的に調査する決意を強調する」

「委員会はアジアサッカー連盟（AFC）に連絡し、審判員の診断書、マッチコミッショナーの報告書、審判員評価者の報告書を求めた」

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「目的は、この出来事をめぐる状況を正確に把握し、必要な手続きを完了することだ。求めた報告書を受け取り次第、委員会は調査結果を関係当局と一般の人々に知らせる。また、すべての人に情報の正確性を確認するよう強く求める」