ルイス・ディアスが先ほど、雨の降る秋の夜のアリアンツ・アレーナで見せたショーに比べれば、試合後の姿は実に控えめだった。ブンデスリーガ第6節でバイエルン・ミュンヘンがRBライプツィヒに6-1で勝利した後、ディアスは最後の選手の一人としてロッカールームを出た。フードを目深にかぶり、顔には「ミスター・ノンシャラン」ことマイケル・オリーズをまねたかのような表情。それでも、手にはチームメートのサインが入った試合球を持っていた。ハットトリックを達成した選手にふさわしい光景だ。スタジアムを後にする直前には、さっと親指を立ててみせた。

だが、その前の爆発的な活躍が本人にとってもどれほどの安堵をもたらしたかは、自身の3ゴールやチームメートのゴールを喜ぶ、弾けるような姿からすでにうかがえた。

ディアスにとって、バイエルンでのハットトリックは初めてではない。2月にもTSGホッフェンハイムに5-1で勝利した試合で3ゴールを挙げている。また、8月に得点不振に陥って以来、初のゴールだったわけでもない。火曜日のチャンピオンズリーグ、ヴィキング・スタヴァンゲルとのアウェー戦（3-3）でも得点していた。

今回は早い時間帯の失点を追いかけずに済んだバイエルン・ミュンヘン

それでも今回は、ライプツィヒ戦で最初のゴールを決めた時点で、何かが吹っ切れたことが何となく伝わってきた。心から喜びを爆発させたからかもしれない。あるいは、今回はバイエルンが早い時間帯の失点を追いかけるのではなく、比較的早い前半12分に自ら先制したからかもしれない。ディアスは開始1分にも得点できたはずだったが、ハリー・ケインとマイケル・オリーズが素早く展開した攻撃で時間をかけすぎ、好位置からシュートを打つ機会を自ら逃した。

この夜、ここ数週間の精彩を欠いたストライカーの姿を思い起こさせたのは、その場面だけだった。最近のディアスは、好機で複雑なプレーを試みすぎたり、ゴールネットを揺らしても、判定が妥当だったかどうかはともかく、オフサイドで得点が取り消されたりしていた。ブンデスリーガ最初の4試合では、xG（期待得点）3.1に対して1ゴール。先週のアウクスブルク戦では、3つのゴールがオフサイドによって認められなかった。

今回は自ら先制点を挙げた後、アレクサンダル・パヴロヴィッチの2点目をアシスト。さらに4点目と6点目を決め、5点目の起点にもなった。しかも、3ゴールを挙げた際のxGは0.61。必ずしも期待できる得点数ではなかった！

だが、波に乗ればこういうものだ。あっという間にディアスの得点不振は終わり、2試合連続で引き分けていたバイエルン・ミュンヘンの、結果が出なくなる兆しも消えた。

なぜRBライプツィヒはバイエルンの立て直しにうってつけの相手だったのか

前述のとおり、今回は開始早々にリードを許さずに済んだことが、ディアスとバイエルンにとって助けになった。さらに、スポーツ部門責任者のマックス・エーベルが「今でも間違いなくドイツのトップチーム」と語るRBライプツィヒが相手だったとはいえ、その「トップチーム」が最近の試合で毎回、大量失点を喫していたことも助けになったはずだ。ブンデスリーガでの直近の結果は1-5、0-6、3-3、1-5。そして今回は1-6だった。

勝てばバイエルンを順位表で追い越していたであろうドイツのナンバー3と目されるチームが、ややつまずいていた最多優勝クラブと、それまで運に恵まれなかったアタッカーにとって、立て直しに最適な相手となった。

マックス・エーバーはルイス・ディアスをどう語ったか？

では、コロンビア人アタッカーの突然のゴールラッシュをどう説明すればいいのか。マックス・エーベルには、もっともで十分に筋の通った見解があった。ただし、居酒屋談議の席やフリードリヒ・メルツ首相、そして私たちは皆（サッカー選手はなおさら）もともと働く時間が短く、休みが多すぎると考える人々には、気に入らないだろう。「ルチョには休みが良かった。2週間の休養が役に立った」とエーベルはミックスゾーンで語り、その後、コンディションに問題を抱えるヴィンセント・コンパニ監督に代わって出席した記者会見でもそう述べた。

バイエルンとコロンビア代表は、代表ウィーク前最後のブンデスリーガのホームゲームを終えた後、出場機会の多いディアスに2週間の特別休暇を与えていた。「ルチョは昨季、非常に多くの試合に出場し、その後にはワールドカップもあった。それから寄せられた期待は非常に大きかったが、まだすべてがうまくかみ合っていたわけではない。休養が役に立った。彼はリフレッシュし、準備ができている」とエーベルは語った。

しかも、コンパニとバイエルンがディアスに特別休暇を与えたのは初めてではなく、彼だけが対象でもない。昨年12月にも、チャンピオンズリーグでの退場によって出場停止となっていたディアスに、コンパニは数日間の休暇を与えている。また、サイドバックのアルフォンソ・デイヴィスは、直近の代表ウィーク中に延期していた新婚旅行に行くことを認められた。

居酒屋談議を好む人たちには受け入れがたいかもしれないが、休暇は役に立つ。シーズンの真っただ中でも。