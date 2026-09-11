PSVの酔ったサポーターが木曜夜、チャンピオンズリーグのシャフタール・ドネツク戦（1-1）後のアイントホーフェンで、大規模な救急対応を引き起こした。ストレイプS駅でのこの騒ぎにより、列車の運行は一時的に完全停止したと、アイントホーフェンス・ダフブラットが報じている。

そのサポーターは列車を待っている間、ホームの端に座っていたという。列車が駅に入ってきた瞬間、その男性は間一髪で線路から距離を取った。

ただ、運転士にはそのサポーターが本当に安全な場所にいたのかが分からなかった。そのため列車は直ちに停止され、通報が行われた。

その後、警察、消防、救急隊がストレイプS駅に駆けつけた。線路上またはその周辺に誰かがいる可能性があったため、ProRailの職員も対応に加わった。

救急当局はその後、当該サポーターの捜索を開始。しばらくして、酔った男性が発見された。

目撃者の証言と線路の確認に基づき、警察はこの男性が騒ぎの原因だったと特定した。最終的に、線路内にはもう誰もいないことが確認された。

このPSVサポーターは、警察からの厳重注意で済んだ。さらに2件の反則切符を科され、そのうち1件は公然酩酊によるものだった。

この状況により、列車の運行はしばらく再開できなかった。救急当局が線路の安全を確認した後、停止していた列車には運行再開の許可が出された。