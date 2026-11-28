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イタリアサッカー連盟内部の対立が激化している。連盟の特別コミッショナーを務めるジョヴァンニ・マラゴーが、ロベルト・マンチーニのイタリア代表監督選任をめぐる発言を発端に、選手と監督を代表する2つの協会と新たな衝突に発展した。連盟会長選挙を控え、支持関係にも変化が生じている。

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マラゴーは今年6月、イタリアサッカー選手協会と監督協会の支持を受け、連盟会長選挙で大差の勝利を収めていた。しかし、その支持はわずか数カ月で一変した。一部書類の不備により選挙結果が無効とされ、12月14日に改めて選挙が行われることが決まると、両協会はアドリアーノ・ガッリアーニへの支持を表明したのだ。

緊張はこの24時間でさらに高まった。マラゴーが「選手協会と監督協会はマンチーニのイタリア代表監督就任を望んでいなかった」と発言したことを受け、両者は共同声明を発表して反論し、事実と異なる主張だとして否定した。

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『フットボール・イタリア』が伝えた声明の内容は次のとおりだ。「イタリアサッカー連盟の特別コミッショナーは想像力を存分に働かせ、存在しなかった立場について論評し、起きてもいない出来事を作り上げた。イタリアサッカー選手協会もイタリアサッカー監督協会も、ロベルト・マンチーニの代表監督選任に否定的な立場を示したことは一度もない」

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両協会はさらに、監督選びについて意見を求められたことはないと付け加えた。連盟の前会長はこの決定について両協会に相談しておらず、国内外におけるそのほかの選択や発言、立場についても同様に意見を求めることはなかったと説明し、マンチーニの就任に反対していなかったことを強調した。

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声明では、この立場は監督協会のレンツォ・オリヴィエーリ会長が先日すでに明言していたと指摘。そのうえで両協会は、12月14日の選挙までの残り期間は個人的な争いから距離を置き、イタリアサッカーが抱える根本的な課題や構造的な問題に集中するよう呼びかけた。

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マンチーニは、マラゴーが代表の新監督を探す際の第一候補ではなかった。マラゴーは当初、パオロ・マルディーニとレオナルドに適任の指揮官探しを託し、ペップ・グアルディオラとカルロ・アンチェロッティに打診したが、2人とも就任を断っていた。

2度の試みが不調に終わった後、マラゴーはアンドレア・ピルロと代表監督就任で合意に達したが、ロシアのブックメーカーに関連するスポンサー契約をめぐる論争を受けて、この動きを凍結した。最終的にマンチーニの名前が再び浮上し、現在はその選任の経緯がマラゴーと両協会の対立の焦点となっている。

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