選挙から数日後、スペイン司法当局がペレスの公約を覆した。

レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長は、2030年までの再選からわずか数日後、スペイン司法当局から大きな打撃を受けた。

選挙戦ではトップチームからピッチ外の課題まで多くの公約を提示していた。

スペイン紙「AS」によると、最高裁判所は水曜日、サンティアゴ・ベルナベウでのコンサート開催計画を一時停止すると決定した。

ペレス会長が「コンサートを開く」と宣言してからわずか1週間で、クラブは壁にぶつかった。

クラブは判決取り消しを求めたが、最高裁は却下。事件は行政裁判所に差し戻された。

本日、行政裁判所第1部は証拠不十分と法的根拠の欠如を理由に訴えを却下した。 裁判所は上訴を却下し、事件をマドリード第31行政裁判所に差し戻した。同裁判所はスタジアムでのコンサートが規則や許可の範囲内かを判断する。

この判決は、ペレス会長がコンサート再開を発表してからわずか1週間後に下された。ペレス会長は「裁判に勝ち、コンサートを開催する。市議会と州政府の支持があり、終了時刻を午後11時などに限定する特別規則を策定する予定だ」と語った。

マドリード州政府の広報ミゲル・アンヘル・ガルシア・マルティン氏は「場当たり的な規制は設けない」とコメントした。

レアル・マドリードにとっては逆風だが、これが決定的な敗北なのか、一時的な障害なのかは今後明らかになる。