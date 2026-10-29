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アストン・ヴィラの元上級スカウト、ブライアン・キング氏は、ベルギー人の司令塔ユーリ・ティーレマンスがマンチェスター・ユナイテッドで厳しいスタートを切ったことで、今夏のヴィラ・パークからの退団が正しかったのか、早くも疑問を抱いていると考えている。29歳のMFは、マンチェスター・ユナイテッドが契約に盛り込まれた3500万ポンドの契約解除条項を行使したことを受け、ミッドランズからオールド・トラッフォードへ移った。

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ベルギー代表MF、出足は低調

『フットボール・インサイダー』に対し、キング氏は、ベルギー代表MFがマンチェスターへ移るよりも、好調なウナイ・エメリ監督のチームに残ればよかったと思っている可能性が高いとの見方を示した。ミッドランズでの最後のシーズンに素晴らしい活躍を見せ、移籍前のワールドカップでも好印象を残したが、新天地での12試合では本来の調子から程遠い。最近はオールド・トラフォードで、より攻撃的な役割を任されている。

夏の補強がミッドランズでの復調を後押し

ティーレマンスは2023年にレスター・シティからフリーでヴィラに加入。3シーズンで134試合に出場し、ヨーロッパリーグ決勝のフライブルク戦で先制点を挙げてクラブを去った。

サポーターはティーレマンスがヴィラ・パークで現役を終えることを望んでいたが、クラブは今夏、得た資金を効果的に再投資した。土曜日のマンチェスター・シティ戦での勝利について問われたキング氏は、同メディアにこう語った。「新加入選手たちはチームになじみ、非常に良いプレーを見せ始めている。ヴィラは良いチームに見える。

「マンチェスター・シティにも2、3度の決定機はあった。［アーリング］・ハーランドのもう一つのヘディングシュートは、ゴールライン上でクリアされた。それでも、あの日は明らかにヴィラの方がマンチェスター・シティより良いチームに見えた。

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「夏の補強は大いに称賛されるべきだ。彼らは手をこまねいていなかった。［モーガン］・ロジャーズやほかの選手たちから得た資金を使って補強に動いた。

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「ティーレマンスのような選手は『残っていればよかった』と思い始めているだろう。選手一人でサッカーチームは成り立たない」

好条件の移籍話を断り切れず

予想外の退団は当初、大きな痛手と受け止められた。それでもヴィラのファンがティーレマンスに抱く反感は少ない。移籍を強行したわけではなく、キャリアの終盤に差しかかる中で好条件の契約を手にしたためだ。

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ティーレマンスは8月、オールド・トラフォードへの移籍を決めた理由について、こう説明していた。「アストン・ヴィラには本当に感謝している。どれだけ感謝してもしきれない。素晴らしいクラブで、僕たちは素晴らしいことを成し遂げたし、僕を最高のレベルに戻してくれた。

「でも、ヴィラより格上のクラブはあるし、マンチェスター・ユナイテッドはその一つだ。ここに来られるのは、どんなサッカー選手にとっても大きな成果だ。それはキャリアで良い仕事をしてきた証しでもある。でも、ここで終わりではない。成功したい」

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監督人事の不透明さがユナイテッドでの役割に影

オールド・トラフォードでは指揮官への圧力が強まっており、ティーレマンスがユナイテッドの長期的な構想にどう組み込まれるかは不透明だ。今後数週間でマイケル・キャリック監督が解任されれば、新監督の下でベルギー人MFの中盤での起用法が一変する可能性もある。一方、ヴィラ・パークでかつてチームメイトだった選手たちは、好調な秋の戦いに勢いが増す中、シティを相手にした存在感を示す勝利を足掛かりに、さらなる前進を目指す。