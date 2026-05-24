アヤックス対FCユトレヒトの前半は目立った展開がなかった。それでも最も批判されているのは主審のアラード・リンドハウトだ。

前半は決定的な判定がなく、選手たちの苛立ちは募るばかり。32分のダニ・デ・ウィットのタックルでそれは爆発した。ルーカス・ローザらアヤックス選手はイエローカードを要求したが、リンドハウトは無視。

ESPN解説のマーク・ファン・ライスワイクも「これはイエローカードを与えられるべき最初のファウルだ。デ・ウィットにはボールをプレーする意図がなく、アヤックスの攻撃を止めた。ローザが怒っている」と指摘した。

『デ・テレグラーフ』紙のアヤックス担当記者マイク・フェルウェイも、この重要なプレーオフ決勝にリンドハウトが選ばれたことに疑問を投げている。

「なぜオランダ最高の審判ゴズビュユクやマッケリーをプレーオフ決勝に起用しないのか」とXで投稿。「昨日ヴォレンダム対ウィレムIIのファン・デル・エイクに続き、リンハウトもひどい判定だ。KNVBの選択は最悪」

同僚のイェロエン・カプテインスも同意見で、両チームサポーターも怒りを爆発させている。ネットには「リンドハウトの審判免許がまだ剥奪されていないのが不思議」「無能な審判、リンドハウト」などの声が溢れている。

「リンドハウトはオランダで最悪の審判だ。地元のビールチームのボランティア審判の方がマシ」との声も上がっている。