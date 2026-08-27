2021年から2024年までプレーした宿敵オリンピック・マルセイユとの関係と過去があったため、このフランス人選手はウォーミングアップの時点で、すでにリヨンのサポーターからブーイングと罵声を浴びていた。ギャンドゥジ本人も騒動後、ミックスゾーンで、家族や子どもたち、母親に対する極めて激しい侮辱があったと証言している。だからこそ、ヒートアップした試合中にあそこまで挑発的な振る舞いを見せたのだという。

「リーグ・アンなら、こういうケースではファンと話をして、やめるよう命じる。それでもやめなければ試合を打ち切るだろう。だが、ここでは90分以上にわたって、ウォーミングアップの時間も含めて、私の家族、妻、子どもたちに侮辱の言葉が浴びせられた。深く傷ついたし、本当に動揺した。私にとっては純粋な無礼だった」と、ヘルタ・ベルリンの元選手は試合中および試合後の自身の行動を擁護した。

27歳のギャンドゥジは、ウォーミングアップ中にすでにリヨンのファンへ中指を立てていたが、28分にアーチー・ブラウンが2-0とするゴールを決めた後には、リヨンのサポーターが陣取るブロックの前でこれ見よがしに喜び、身振り手振りを交えながらいくつもの挑発を浴びせた。その時点では、係員と安全柵がピッチ乱入を防いでいた。

リヨンのスタッフがギャンドゥジに襲いかかる ロッカールーム通路で乱闘

その後、劇的な試合展開がさらに事態を悪化させ、最終的にはその後のエスカレーションの一因にもなったとみられる。リヨンは1-2に追い上げ、延長戦を意味するはずだった同点ゴールに2度も沸いた。だが、VARが2度とも介入し、いずれの得点も認められなかった。

そのため、ギャンドゥジは試合終了後に派手に歓喜し、ピッチ上を跳ねるように走り回ったことで、怒ったリヨンの選手たちとの小競り合いが発生した。いったんその場が落ち着いた後も、このMFはあらためて個人的な“凱旋周回”に出て、再びファンとやり合った。動画には、コーナーフラッグ付近でリヨンのサポーターに近づき、舌を出し、自身の股間に手をやる姿が映っている。その間、彼にはカップが投げつけられていた。

チームメートたちがようやく彼を通路裏へと導いた後も、ギャンドゥジはなおも大げさな身ぶりを交えながら歓喜を続けていた。そして、そこで事態は完全にエスカレートした。ロッカールーム通路から、明らかにリヨンのスタッフとみられる人物がギャンドゥジに向かって現れ、跳び蹴りで27歳の彼に襲いかかった。 これをきっかけに両陣営の間で激しい乱闘が発生し、両チームの多くの選手が関与した。

例えば動画には、RBライプツィヒの元ブンデスリーガ選手ロイス・オペンダが、顔を押さえた後で警備員に向かっていく様子が映っている。

元バイエルン所属で、リヨンの主将を務めるコランタン・トリッソはその後、ギャンドゥジの振る舞いを厳しく批判した。「勝ったのなら謙虚でいるべきだし、チームと一緒にロッカールームで祝えばいい。あれは不要だ」と、トリッソは Canal+で語った。ギャンドゥジはトリッソに対し、「ファンに侮辱されたからだ」と話したという。しかしトリッソは、「僕たちもアウェーでプレーすれば毎週末侮辱される。だからといって、あのような反応はできない」と続けた。