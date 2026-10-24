バイエルンは土曜午後、GKマヌエル・ノイアーが負傷により出場できないと発表した。足の腱の刺激症状が続いており、40歳の守護神は再び休養を余儀なくされる。

その後、同日夜にはSkyが、MFアレクス・パブロヴィッチもふくらはぎの問題でこの試合を欠場すると報じた。

ノイアーは足の問題により、先週末のRBライプツィヒ戦での6-1のホーム勝利に加え、その前のチャンピオンズリーグ、バイキング・スタバンゲルとのアウェー戦も欠場していた。週半ばにはチャンピオンズリーグの大一番、アーセナル戦（2-2）でバイエルンのゴールに戻ったが、再び離脱を強いられることになった。

代役を務めるのは、ライプツィヒ戦とスタバンゲル戦でも出場したヨナス・ウルビヒだ。バイエルンでノイアーの後継者として育成されている23歳は、今季ここまで公式戦で4試合に出場。さらにドイツ代表でも2試合に出場している。そのためバイエルンは、GKの試合勘が不足している可能性を心配する必要はない。

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バイエルンはノイアーのほかに誰を欠き、負傷者の代役は誰になるのか？

王者バイエルンは、好スタートを切って現在3位につけるフライブルクとのアウェー戦で、ノイアー以外にも複数の主力を欠く。中盤の中心選手ヨシュア・キミッヒは、アーセナル戦に続き、家族の不幸により欠場する。パブロヴィッチも欠場となれば、中央の中盤は手薄になる。トム・ビショフとともに、まだ18歳のバラ・サポコ・ンディアイが今季初めて先発する可能性がある。あるいは、コンラッド・ライマーが4バックの右ではなく、以前の定位置だった守備的MFでプレーすることも考えられる。

さらに、攻撃的選手のルイス・ディアス（小さな筋束断裂）、司令塔ジャマル・ムシアラ（太ももの筋肉の負傷）、センターバックのキム・ミンジェ（筋肉の張り）も負傷により出場できない。

主力選手が複数欠場するだけでなく、監督もブライスガウ地方での試合に帯同しない。ヴァンサン・コンパニは金曜日、セカンドチームの練習を見学中に練習場で倒れた。ベルギー人指揮官はその後、ミュンヘンの病院に搬送され、以来検査を受けている。

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スポーツ担当取締役のマックス・エーベルルは土曜午前の記者会見で、コンパニの容体が安定していると認めた。ただ、最近重いウイルス感染症に悩まされていた40歳の指揮官が、いつ復帰できるかは不明だ。エーベルルは「ヴィニーには必要なだけ時間を与える。復帰時期の目安は設けない。何が、どのように起きたのかを突き止めなければならない。ただ、数週間単位の話になる。それは全員が理解しておかなければならない」と説明した。

フライブルク戦ではアシスタントコーチのアーロン・ダンクスがコンパニの代役を務める。43歳のイングランド人コーチは2024年、コンパニとともにゼーベナー通りにやって来た。