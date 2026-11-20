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ニースとのリーグ・アンの一戦を前に、パリ・サンジェルマンのルイス・エンリケ監督が選手たちのコンディションに関する申告を、持ち前の歯に衣着せぬ言葉で評した。先発復帰への準備ができているという選手たちの言葉を、冗談交じりに疑っている。

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コンディションを巡る選手の言葉に疑いの目

ルイス・エンリケ監督は、注目を集める発言をためらわない。土曜日に行われるパリ・サンジェルマン（PSG）のニース遠征を前にした今回の記者会見も例外ではなかった。フランスの昨季王者は勝ち点23でリーグ・アン首位に立ち、2位リールに2ポイント差をつけて明日の一戦に臨む。一方のニースは勝ち点17で6位だ。出場機会を切望する選手たちをどう管理するか問われた元バルセロナ指揮官は、選手の申告をどこまで信用できるかについて冗談を飛ばした。「選手は嘘つきだ。全員が準備はできていると言う」

冗談の一方で、指揮官は次の試合に必要な強度について厳しく警告した。敵地で勝利をつかむには、少しの慢心も許されないと強調している。「ニースで勝つには、我々にとって非常に重要な試合だと考える選手が11人必要だ。50％の力でプレーすればいいと思っているなら、我々は終わりだ」と説明した。また、起用法は統計ではなく実際のプレーに基づいて決めると強調し、「これはFootball Managerではない」と語った。

主力3選手が負傷から復帰

「嘘つき」についての冗談はさておき、指揮官には選手層を巡って期待を抱く確かな理由があった。PSGでは主力選手数人が全体練習に復帰し、大きな追い風となっている。ウスマン・デンベレ、マルキーニョス、ヌーノ・メンデスがいずれも出場候補に戻り、週末の一戦に向けて指揮官が待ち望んでいた戦術面の選択肢が増えた。

一瞬で試合の流れを変えられるデンベレの復帰は、 ハムストリングの負傷による離脱を経ただけに 、特に注目される。フランス代表FWは今季、公式戦10試合に出場して4ゴール6アシストを記録している。エンリケ監督はピッチへの復帰に向けたデンベレの最近の取り組みを称賛した。「今週私が見たデンベレは、準備ができている。彼はチームに大きな影響を与える。サッカーファンとして、彼がピッチに立つ姿を見るのは本当に喜ばしいことだ」と語った。

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成長著しいセニー・マユルを称賛

指揮官はセニー・マユルの成長についても言及した。マユルは最近、フランス代表に初招集され、 ネーションズリーグでイタリアに1-3で敗れた試合に13分間出場して代表デビューを果たした 。今季はPSGでも公式戦9試合に出場し、3ゴール2アシストを記録している。エンリケ監督はマユルの成長を喜んでいる様子で、トップチームでの役割がさらに大きくなる可能性を示唆した。

エンリケ監督は、練習で見せる献身や成長によって、選手に対する評価を変えることもあると認めた。「彼のように選手が成長したと分かれば、考えを変えることに何の問題もない」と説明した。

ニース遠征後も過密日程が続くPSG

ニース戦を終えたPSGは水曜日にパルク・デ・プランスへ戻り、チャンピオンズリーグでローマを迎える。エンリケ監督率いるチームは現在、リーグフェーズで4試合全勝の勝ち点12を挙げ、首位に立っている。その後は再び国内での戦いに目を向け、リーグ・アン首位の座を守るべく、11月28日にロリアンをホームに迎える。