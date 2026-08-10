バルセロナは、パリ・サンジェルマンがスペイン人ミッドフィールダーのフェラン・トーレス（26歳）獲得に向けて提示した最初のオファーを拒否した。このオファーは月曜日の本日、カタルーニャのクラブの経営陣に届いたが、提示された金額は選手の市場価値に見合わないと判断された。

カタルーニャ紙『ムンド・デポルティボ』が報じたところによると、パリ側のオファーは4000万ユーロ（変動分1000万）であり、この金額をカタルーニャのクラブは拒否した。同クラブはこのスペイン代表選手を手放す対価として、はるかに高額な金額を見込んでいる。

選手とパリの間で個人合意

バルセロナは、フェラン・トーレスがすでにパリ・サンジェルマンと個人条件について合意しており、できるだけ早くパリのクラブと契約することを望んでいることを把握している。しかしながら、カタルーニャのクラブ内部の情報筋は、金銭面のオファーが選手への期待に見合うまでは、この取引に「最終的な承認」を与えることはないと明言した。この選手はスペインが優勝したワールドカップで主要な存在であり、欧州市場において大きな市場価値を有している。

予想される交渉

交渉の流れの中で、フランスのクラブが当初、バルセロナが見込む額より低いオファーを提示し、その後、段階的に金額を引き上げていくのは理にかなっている。とりわけ夏の移籍市場の閉幕が近づく中で、このスペイン人選手をできるだけ早く獲得するという目標を達成するためだ。

高い市場価値

バルセロナは交渉における立場の根拠を、先のワールドカップでフェラン・トーレスがスペイン代表とともに示したプレー水準に置いている。それに加え、彼の国際経験と適切な年齢（26歳）といった要素があり、これらが彼の市場価値を現在提示されている金額よりはるかに高くしている。

今後数日間は、すべての関係者が満足する最終合意に至るため、両クラブ間で新たな交渉が行われると見込まれている。パリ・サンジェルマンは新シーズンの開幕を前に、欧州で高い経験を持つ選手たちで陣容を強化しようとしている。