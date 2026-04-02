「選手に聞いてくれ」…エンリケ監督、セネガル代表のスター選手の秘密を明かさない

先日の国際試合期間中にセネガル代表で目覚ましい活躍を見せた後、若手ウイングのイブラヒム・ムバイはパリ・サンジェルマンのベンチに戻った。これにより、クラブと代表でのパフォーマンスの差について疑問の声が上がっている。

木曜日に開かれた記者会見で、スペイン人監督ルイス・エンリケはムバイの状況、特にセネガル代表でのプレーがPSGとは異なっているのかどうかについて質問を受けた。

エンリケ監督は冷静にこう答えた。「イブラヒム・ムバイはセネガル代表で違うプレーをするのか？ 私には分からない。私ではなく、選手本人に聞いてほしい。しかし、我々はイブラヒムに大きな信頼を寄せているし、その信頼は今後も変わらないだろう」

さらに彼はこう付け加えた。「選手が代表チームでよりリラックスできる時もあれば、クラブチームでそう感じる時もある。それは我々の彼に対する評価を全く変えるものではない。パリ・サンジェルマンでもその実力を発揮してくれることを願っている。

この監督の発言は、国際試合の合間に「ティランガの黒人」ことセネガル代表でマバイが素晴らしいパフォーマンスを見せたことを受けてのものだ。ペルーとの親善試合（スタッド・ド・フランスで行われ、セネガルが2-0で勝利）では、この若手ウイングがニコラス・ジャクソンの先制点をアシストする見事な決定的なパスを供給した。

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その数日後、アブドゥラ・ワッド・スタジアムで行われたガンビア戦（3-1）で、ムバイは代表通算10試合目で3ゴール目を記録し、特に途中出場時において、セネガル代表が頼りにする切り札としての役割を確固たるものにした。

しかし、パリ・サンジェルマンでは苦境に立たされている。アフリカネイションズカップからの復帰後、十分な出場時間を確保できておらず、パリのチームが戦った直近11試合のうち、ムバイはほとんどの試合でベンチを温めることとなった。

なお、パリ・サンジェルマンのアカデミーで最も注目される若手選手の一人であるイブラヒム・ムバイは、2028年夏までクラブとの契約を結んでおり、今シーズンはルイス・エンリケ監督の下で主力としての地位を確立することへの期待が高まっている。