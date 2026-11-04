共有 GOALをGoogleでフォロー

カスパー・シュマイケルはマンチェスター・ユナイテッドのファンに対し、マイケル・キャリック率いるチームを後押しするよう呼びかけ、クラブのオーナーに対する抗議活動が選手たちに悪影響を及ぼしていると警告した。元セルティックのGKは、火曜日のローマ戦で逆転勝利を収めるまで席を立たずに見守ったサポーターを称賛。アストン・ヴィラ、リヴァプールとの厳しい試合が続く中、ファンには結果を左右するチャンスがあると強調した。

広告

シュマイケル、ローマ戦の逆転劇を見届けたファンを称賛

ユナイテッドは火曜日のチャンピオンズリーグで、ローマに2点を先行されながら3-2で逆転勝利した。精彩を欠いた前半を終えた際にはブーイングを浴びたが、ブルーノ・フェルナンデスのゴールとマテウス・クーニャの2得点で試合をひっくり返した。オールド・トラッフォードの観客は、粘り強く気迫に満ちた後半の戦いぶりに拍手を送った。

ユナイテッドのレジェンド、ピーター・シュマイケルの息子は『BBC 5 Live』で、こう語った。「ファンが残ってくれたのがいい。ハーフタイムにいら立って帰り、渋滞も避けられたはずだ。それでも残ってくれたのがうれしい。最初のゴールが決まると、それだけであの雰囲気が生まれた。次の試合では、ファンにピッチ上の展開を左右するチャンスがある。今度は同じようにチームを後押しできる」

シュマイケル、抗議行動はユナイテッドの選手たちの助けにならないと警告

勝利した試合の前と試合中には、テニスボールがピッチに投げ込まれた。また、フットボールディレクターのジェイソン・ウィルコックスとクラブのオーナーに向けた侮辱的なチャントがスタジアムに響いた。サポーターは依然としてサー・ジム・ラトクリフとグレイザー家に憤っており、サー・アレックス・ファーガソンが13年前に去って以降、ユナイテッドの経営陣はクラブを適切に運営してこなかったと考えている。

しかし、シュマイケルは、その怒りがピッチ上のチームの助けになっていないと考えている。「抗議したい気持ちなどは十分に分かる。でも、先ほども言ったように、選手たちの助けにはならない」と語り、こう続けた。「自分たちのチームに良い結果を出してほしいなら、今はまさに後半にしたことをするべきだ。彼らもそう願っていると強く思う。誰も自分のチームが負けるのを見に来たいわけではない。同じようにチームを後押しすることだ」

広告 広告

シュマイケル、厳しい連戦を前に前向きな姿勢を求める

レスター・シティとセルティックでプレーした元GKは、今後の対戦カードを踏まえれば、1勝でユナイテッドの問題が解決するわけではないとも強調した。「次の2試合はアストン・ヴィラとリヴァプールが相手だから、まだかなり慎重に見ている。好調な時でさえ厳しい相手だ。変化を起こしたいなら、前向きな空気を広げる動きに少しは加わらなければならない」

Related Topics

次の試合 MUN プレミアリーグ 11:30 AVL 視聴する

「うまくいかないことがあっても、すぐに否定的にならないでほしい。時には状況を踏まえて考えるべきだ。例えば、これから対戦するアストン・ヴィラは非常に良いチームだ。試合ではうまくいかないこともあるが、大切なのはその後の反応だ。そして何より、ファンが応援したくなるようなプレーを見せるのは選手たちの責任だ。そうすればファンも応えてくれる」

キャリックとユナイテッドの今後は？

コモ、ボーンマス、チェルシーに敗れたキャリックには引き続きプレッシャーがかかっている。一方、最高経営責任者（CEO）のオマール・ベラーダとウィルコックスに対しても、責任を問う声が高まっている。

広告

ユナイテッドは今後、アストン・ヴィラとリヴァプールに対戦する。キャリックは、ローマ戦の逆転劇で見せた気迫を、今季屈指の難しい2試合にも持ち込みたいと考えているはずだ。