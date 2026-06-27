サウジアラビア代表の監督、ギリシャ人のゲオルギオス・ドニス氏は、ワールドカップでの早期敗退を受け、選手たちにメッセージを送った。

サウジアラビア代表は土曜未明、米国ヒューストンのNRGスタジアムで行われたグループリーグ最終戦でカーボベルデと0－0で引き分け、グループリーグ敗退が決まった。

試合後の会見でドニス監督はサウジアラビア紙「アル・シャルク・アル・アワス」の取材に「チャンスを作るのに苦しみ、相手には決定機があった」と語った。

さらに「このような試合でペースをコントロールできなければ、差をつけるのは難しい」と説明した。

「選手たちの闘志や勝利への意欲は感じたが、チャンスを作り、試合を支配するのは難しかった。このやり方では勝てない」と付け加えた。

ロッカールームでは「厳しい1ヶ月だった。皆、全力で戦った」と伝えた。

「目標を達成できなかったのは、同レベルのチーム相手に十分なパフォーマンスを発揮できなかったからだ。道のりは厳しかった。選手たちには感謝しているし、もっと良いパフォーマンスを見せられたらよかった」と続けた。

今後の大会への意識を問われると、「いいえ、そんなことはありません。トレーニングに集中し、一戦一戦を大切にしていました」と語った。

状況が大きなプレッシャーをもたらし、それが敗因になった。練習ではワールドカップに集中し、落ち着いてから分析するつもりだ」と続けた。

さらに「スルタン・マンデシュをウイングで起用したのは、1対1で優れると判断したからだ」と説明した。

最後に彼は「試合を支配できなかったことが任務を難しくした。前半に得点を奪えず、攻撃陣のパフォーマンスも低かったため、厳しい試合となった」と結んだ。