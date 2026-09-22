元イングランド代表FWのエミール・ヘスキーが、ここ最近レッズのレジェンドであるジェイミー・キャラガーがヴィルツに壊滅的な評価を下し、リバプール指揮官アンドニ・イラオラに対して今後はこの23歳を先発から外すよう勧めたことを受け、ドイツ代表選手を擁護した。

「ヴィルツはまたしても本当にひどかった。まったく何もない。何ひとつ起きていない。あれは、私がリバプールのユニフォームを着た彼に見た中でも最悪のパフォーマンスのひとつだった。今後、イラオラはここで決断を下さなければならないと思う。私としては、彼はこのチームに入るべきではない」と、キャラガーは先週土曜日のLFCによるAFCボーンマス戦での1-0勝利後、自身のポッドキャストで語っていた。

一方でヘスキーは、責任がドイツ人選手だけにあるとは見ていない。ヴィルツがリバプールで期待されていたようなパフォーマンスを見せていないのは確かだが、外的な状況やチームメートたちも考慮に入れなければならないと、48歳のヘスキーは Wettbasis.com に対して述べた。

「ドイツから来た彼にとっては非常に難しかった。私はこれまで何度も、あそこで素晴らしかった選手たちがその後プレミアリーグへ移籍するのを見てきた。誰もがドイツとイングランドのサッカーは似ていると考えるが、プレミアリーグは少し違う」。ヴィルツは多くのチームメートよりも早く状況を察知しているが、「選手たちは彼と同じ波長ではない」という。

フロリアン・ヴィルツのリバプールでのシーズン序盤はどうだったのか？

イラオラがリバプールで指揮を執るようになって以降、ヴィルツは主に再びトップ下のゲームメーカーとして起用されている。一方、前任者のアルネ・スロットはこの23歳をしばしばハーフサイドのポジションで起用していた。

この新たにしてかつての役割の方がヴィルツには明らかに合っているとヘスキーは見ているが、自らもっと得点の脅威を生み出さなければならないともしている。「彼はつなぎ役の選手だ。でもそのためには、ほかの選手たちも走り出しを見せなければならない」

ボーンマス戦ではLFC指揮官イラオラがヴィルツを先発起用したが、ドイツ代表はほとんどアピールできず、71分にトレイ・ニョニと交代した。公式戦6試合を終えても、ヴィルツは依然として1つの直接的なゴール関与（1アシスト）のみにとどまっている。