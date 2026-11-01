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アンドニ・イラオラは、リヴァプールがアーセナルに0-1で敗れた試合で重要なPKを与えられなかったことを受け、プレミアリーグの審判の判定水準を痛烈に批判した。アレクサンデル・イサクがペナルティーエリア内で引き倒されたように見えた場面をめぐり、リヴァプールの指揮官は、選手たちが正当な判定を得るには接触を大げさにアピールし始める必要があるかもしれないと示唆した。

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イサクを巡る判定にアイラオラ監督が明確な説明を要求

アンフィールドの緊張が頂点に達する中、リヴァプールの5連勝はリーグ首位のアーセナルを相手に途絶えた。ホームチームは奮闘したが、試合後の議論はイサクを巡る物議を醸す場面に集中した。スウェーデン人FWはペナルティーエリア内でシャツを引っ張られたように見えたものの、主審もVAR担当審判員も介入せず、タッチライン際のリヴァプールのコーチ陣は激怒した。

試合終了後、苛立ちを見せたアイラオラ監督は、この場面について率直に語った。「アレクサンダー・イサクへのプレーは、明らかにPKだったと思う。シャツをつかんでいるのは誰の目にも明らかだ。理解できない。彼が倒れなかったからだと思う。選手たちに倒れろと言わなければならないのは残念だ。あれは本当に明白だったし、我々にとって大きなチャンスだった」と、同監督は『BBC Radio 5 Live』に語った。

この場面は、少なくとも勝ち点1に値する戦いをしたとリヴァプールが感じた試合の転機となった。敗れたリヴァプールは5位にとどまり、順位表ではミケル・アルテタ監督率いるアーセナルに勝ち点9差をつけられている。

アーセナル、アンフィールドで猛攻をしのぐ

マンチェスター・シティがブライトンを相手に予想外の取りこぼしを喫したことを受け、アーセナルは勝てばプレミアリーグ首位でのリードを勝ち点3に広げられる状況でアンフィールドに乗り込んだ。立ち上がりはアーセナルが優勢で、16分に先制する。デクラン・ライスがゴール前を横切る鋭い低いクロスを送り、ファーポストに詰めたカイ・ハヴァーツが押し込んだ。この早い時間帯のリードにより、アーセナルは守備を固め、堅さを生かすことができた。

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アウェーチームは優勝候補にふさわしい粘り強さを見せた。特に前半、リヴァプールが猛攻を仕掛けた時間帯にそれが際立った。ダビド・ラヤは何度も重要な対応を迫られ、フィルジル・ファン・ダイクが頭でそらしたボールには、イサクより先に触れた。今季リーグ最少失点を誇るアーセナルの守備陣は、フロリアン・ヴィルツの鮮烈なフリーキックがクロスバーを叩いた場面でも崩れなかった。守備の見事な出来が、アーセナルにとって10年以上ぶりとなるアンフィールドでのリーグ戦勝利をもたらした。

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リヴァプール指揮官、複雑な胸中

判定への怒りを示しながらも、アイラオラ監督は試合序盤の失点に選手たちがどう反応したかをすぐに称賛した。立ち上がりについては、こう振り返った。「我々にとっては残念だ。間違いなく得点に値したが、決められなかった。失点するまでの最初の15分間は悔やまれるが、その後の戦いぶりはとても良かった。少し変化を加え、より勇敢に、積極的にプレーして相手にプレッシャーをかけた。チャンスはいくつかあったが、きちんと決め切れなかった。相手の守備も良かった」

同監督は、アーセナルにレッドカードが出る可能性のあった場面にも触れたが、こちらについては明確な結論を示さなかった。映像を確認した後、アイラオラ監督は「リプレーを1回見ただけだ。レッドカードとするには、もっと明確な動きが必要だと思う。明らかなレッドカードには見えなかった」と語った。

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好内容の試合を次につなげられるか

リヴァプールは最近の復調によってチャンピオンズリーグ出場権争いに戻っており、アイラオラ監督は今回の敗戦後もチームの進む方向について楽観的だ。しかし、ホームでの苦戦は前進の妨げとなっている。今季、リヴァプールがアンフィールドで挙げたプレミアリーグの得点はわずか4。ホーム開幕5試合終了時点の得点としては、1913-14シーズン、2012-13シーズンと並ぶトップリーグでのクラブ最低記録だ。チームの内容と決定力について、アイラオラ監督は「良い点はたくさんあるが、こうした相手にはそれだけでは足りない。ペナルティーエリア内で非常に良い形を作りながら、きちんと決め切れなかった。ただ、0-1になってからの戦いぶりは大いに評価している」と述べた。

重要な一戦で敗れた後、過密日程となる年末年始に向けて勢いを保つことが、今のリヴァプールにとって最大の課題だ。アイラオラ監督は試合後、結果の重みを認めてこう締めくくった。「5連勝の後に敗れたので、何と言えばいいか難しい。この試合は我々にとって重要だったし、残念に感じている」