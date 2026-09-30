「NBAはその点で変わってしまった。選手とクラブの関係は、もう昔のように密接ではない。給料はあまりにも高い。ただ金とサラリーキャップのことばかりだ。選手たちに忠誠心はもうない」と、シュレンプ氏はシュポルト・ビルトに語った。

また、選手を引き留め続けられているチームはごくわずかだという。「ダーク・ノビツキーはキャリア全体をダラスで過ごした。そんなことはもうまったくなくなってしまったし、それは少し残念だ」と、シュレンプ氏は話した。「ファンとしては、少なくともいつもそこにいる3、4人の選手を応援したいものだ。彼らこそがチームの顔だ。ところが、今はそれが毎年変わってしまう」

レバークーゼン生まれのシュレンプ氏は、1985年から2001年までの間にNBAで4つのフランチャイズに所属した。63歳の同氏は、母国ドイツにおけるバスケットボールの発展を前向きに捉えている。「必要なのは良い指導者、そしてアリーナや練習時間といった良い環境だ。この20年間で、ドイツではそうした面で多くのことが進められてきた。優れた選手たちは、練習し、フィジカル面をより良くするための選択肢を以前より多く持っている」と、シュレンプ氏は語った。