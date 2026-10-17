チェルシーは土曜午後、エヴァートンとのアウェー戦で非常に心配される場面に見舞われた。後半、GKエミリアーノ・マルティネスが、かつてPSVに期限付き移籍していたジャラッド・ブランスウェイトと激しく衝突し、ピッチ上で身動きせずに倒れた。アルゼンチン人GKは数分間にわたって治療を受け、デビュー戦となるマイク・ペンダースと交代した。試合は後半にペドロ・ネトが2得点を挙げ、チェルシーが2-0で勝利した。

事故が起きたのは、ヒル・ディキンソン・スタジアムで行われたプレミアリーグの試合の66分。エヴァートンが得たフリーキックをキーナン・デューズベリー＝ホールがペナルティーエリア内へ送り込んだ。マルティネスとブランスウェイトはともに勢いよくボールに向かったが、その際に頭同士を激しくぶつけた。

両選手ともすぐに倒れたが、特にマルティネスの状態が深刻そうだと間もなく分かった。ブランスウェイトはしばらくして立ち上がった一方、チェルシーのGKは身動きせずに倒れたままだった。選手たちは事態の深刻さをすぐに察し、慌てて医療スタッフを呼んだ。複数の医療スタッフがアルゼンチン人GKの治療のため、急いでピッチに入った。

担架もピッチに運び込まれ、心配はさらに高まった。マルティネスは数分間芝生の上に倒れたままで、周囲の医療スタッフは時間をかけて容体を確認した。

その間、控えGKのマイク・ペンダースがタッチライン際に呼ばれた。21歳のベルギー人GKは、マルティネスの治療が続く中で指示を受けた。最終的にアルゼンチン人GKのプレー続行は不可能と分かり、ペンダースが代わってゴールを守った。

ジョレル・ハトが先発したチェルシーは、前半、エヴァートンに苦しめられた。エヴァートンはティエルノ・バリーとジャック・グリーリッシュに好機があった。マルティネスが何度もセーブしてチームを支える一方、逆サイドではモイセス・カイセドの強烈なボレーシュートがクロスバーをたたいた。また、ハリソン・アームストロングがゴールライン上でマクサンス・ラクロワの得点を阻み、両チームは0-0で前半を終えた。

後半開始直後、チェルシーはモーガン・ロジャーズとハトのお膳立てから、ペドロ・ネトが先制ゴールを決めた。エヴァートンは同点を狙ったが、途中出場のペンダースが無失点を守り、終盤にはバリーのヘディングシュートも防いだ。

アディショナルタイムも深くなった頃、ネトがブロックされたフリーキックから2点目を決めて勝負を決し、チェルシーはエヴァートンの無敗記録を止めた。