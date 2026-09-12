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ライブ
imago-sport-1083040752.jpgPro Shots
Sam Vreeswijk

翻訳者：

選手が顔を殴られて流血し、アイセルメールフォーヘルスの試合は中止に

IJsselmeervogels 対 GVVVヴィーネンダール
IJsselmeervogels
GVVVヴィーネンダール
トゥヴェーデディビジー
Q. Dumay

土曜午後に行われたトゥヴェーデ・ディヴィジーのVVアイセルメールフォーヘルス対GVVVは、0-2の時点で正式に中止となった。アイセルメールフォーヘルスの選手クイエルモ・デュマイが、ハーフタイム中に顔を殴られたことを受けてのものだった。

その時点でGVVVが0-2とリードしていた。両クラブはロッカールームへ引き揚げ、その際に問題が起きた。RTV Utrechtによると、デュマイは選手用トンネルに入るところで顔を殴られたという。誰がその一撃を加えたのかはまだ明らかになっていないが、写真では被害の大きさが見て取れる。デュマイの顔は血まみれで、数本の歯を失っている。

デュマイはこの夏、GVVVからアイセルメールフォーヘルスへ移籍したばかりで、古巣との対戦だった。事件後、アイセルメールフォーヘルスは試合を続行しないことを決め、被害届を提出することにした。

GVVVの会長ハンス・スヒンケルは、試合中からすでにたびたび緊張が高まっていたと見ている。RTV Utrechtに対し、「写真は見たが、まず思うのは『何が起きたんだ？』ということだ。何が起きたのか知りたい」と話した。

「それはこのあと聞けるはずだ。私の理解では、今は調査が進められている。実際、被害届も出されている。だが、何が起きたのか私は知らないので、それについて判断を下すことはできない」

トゥヴェーデディビジー
GVVVヴィーネンダール crest
GVVVヴィーネンダール
GVV
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トゥヴェーデディビジー
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Rohda Raalte
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IJsselmeervogels
IJS

「あの一撃を加えたのはアイセルメールフォーヘルスの選手ではなかったと思う。ただ、何がきっかけだったのかはもちろん分からない。とはいえ、何があったにせよ、正当化できることでは決してない。その点ははっきりさせておきたい」

「GVVVにとって何らかの処分につながる可能性は十分にあるだろう。ただ、その判断はKNVBに委ねたい。私はその専門家ではない」とスヒンケルは締めくくった。 

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