このギリシャとのネーションズリーグの一戦は、DFBチームにとっていくつもの意味で歴史的な試合だった。ユルゲン・クロップ監督にとって初のホームゲームであり、さらに28年ぶりに立ち見席が設けられたホームゲームでもあった。そしてギリシャ戦初黒星という結末に終わったことで、試合後にその新たな立ち見エリアの前へ向かったチームには、励ましの拍手とともに実際にブーイングも浴びせられた。

状況はあまりにも早く変わる。ついさっきまで、この国ではクロップの就任によって、代表チームの成功する未来に対するこれほど大きな熱狂と期待感が広がったのは久しくなかった。オランダでの幸運な引き分けと、ホームでのギリシャ戦敗戦だけで、ドイツのファンから最初の不満の声が上がるには十分だった。

「それは構わないが、必要はない」と、クロップは試合後の記者会見で語り、こう求めた。「ブーイングしたいなら、私にしてほしい」。この発言を彼は自身のコメントの中心的なメッセージとし、さまざまな言い回しで繰り返した。「誰かが批判したいなら、私に向けてくれ。選手たちは放っておいてほしい」

ユルゲン・クロップの戦術は、明白であると同時に筋も通っている

やや不可解なのは、7月の就任会見での強い言葉を踏まえると、この発言である。当時クロップは「もし君たちが明日、『あいつはひどい』と言うなら、私は去る」と宣言していた。実際、今回の記者会見でも彼は当時の自分の言葉に触れている。本来、その解釈はかなり明白なはずだが、クロップによればそこには「誤解」があるという。そんな意味で言ったのではまったくなかった、というわけだ。

もっとも、現在のクロップのコミュニケーション戦略は、明白であると同時に理にかなっている。彼自身の名声、そしてこの国で彼の能力に対して根本的に抱かれている信頼は依然として非常に大きく、本人は今の時点では、今回突如として前面に出した「批判を受ける姿勢」にもかかわらず、ほとんど逆風を受けずに済むだろう。一方で、彼が強く守ろうとしている選手たちはまったく違う。とりわけ、ここ最近の失望に関わってきた選手たちだ。

今のクロップは代表チームそのものよりも大きな存在だ。それはアウクスブルクでも明らかだった。先発発表の際、彼の名前はどの選手の名前よりも大きな声で叫ばれていたからだ。最初の結果面での失望を受け、彼がこの信頼というアドバンテージを活用し、選手たちに向かう可能性のあるさらなる不安を招く批判を防ごうとするのは理解できる。

では、クロップへの批判はどうなのか。ここまでの失望を誘う結果と内容、そして歴代のドイツ代表監督で最悪のスタートについて、彼を批判すべきでは決してない。何年にもわたって安定して期待を裏切ってきたこの代表チームに対し、準備期間もなくクロップが美しく成功するサッカーを授けると誰も期待してはならなかった。 オランダ戦では少なくともDFBチームは良い前半を見せ、全体として新たなメンタリティーも示したが、全面的にひどかったギリシャ戦のパフォーマンスは明確な後退だった。

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DFBチーム：クロップの2陣容アプローチは良いアイデアだったのか？

少なくとも現時点では、この非常に大胆で、しかも多くの称賛を受けた2陣容アプローチが本当に良いアイデアだったのかは問い直していいだろう。クロップができるだけ多くの選手を自分の目で知りたいと考えるのは完全に理解できる。だが、将来の主力候補の基本的な軸だけでもこの代表ウィーク全体を通して招集し、たとえば入れ替えるのはメンバー後方の半分だけにとどめるほうが賢明だった可能性はある。

いずれにせよ、今になって（ギリシャ戦では不運なプレーぶりだった）主将ヨシュア・キミッヒがチームを離れなければならないのは、やや奇異にも映る。同じことは、指名された正GKマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンや、守備の中心ジョナタン・ターにも当てはまる。こうしたキープレーヤーは継続性の象徴であるべきで、難しい局面ではなおさら錨のような存在として機能すべきだ。キミッヒ自身もおそらく同じように感じている。アウクスブルクでは、彼はむしろチームに残りたいと強調していた。

この感情的な要素はさておき、合理的な理由もある。クロップは今、代表チームに新たな哲学（奇襲サッカー）と新たな布陣（4-3-3）を導入している。どれほど人選の実験を行うにしても、クロップはこの異例に長い代表期間を使って、将来的な主力候補たちに最大限の適応時間を与えることができたはずだ。最初の2試合は、機能するシステムの構築までにまだどれほど長い道のりがあるかを明確に示した。クロップはここで大きなチャンスを逃したのかもしれない。

これほど成功を収めたクラブでの指導歴では、彼は何カ月にもわたって日々の練習の中で自らの戦略を教え込むことができた。しかし代表チームでは、前提条件が根本的に異なる。トレーニングも試合も極めて少ない。この代表ウィークのブロック後の12カ月間で残されている試合はわずか6試合で、そのさらに4分の3年後にはすでにEUROが開幕する。だがまずは、まったく新しい陣容が初めてクロップのアイデアに触れることになり、セルビア戦、そしてギリシャでの厄介な試合を前に、すでに相応のプレッシャーにもさらされている。