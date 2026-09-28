違和感がある。ユルゲン・クロップはDFBチームで、おそらく大きなチャンスを逃した。

このギリシャとのネーションズリーグ戦は、DFBチームにとっていくつもの意味で歴史的な一戦だった。ユルゲン・クロップ監督にとって初のホームゲームであり、さらに28年ぶりの立ち見席ありでのホームゲームでもあった。そしてギリシャ戦初黒星という結果に終わったことで、試合後にまさにその新設された立ち見エリアへ向かったチームには、励ましの拍手とともに、実際にブーイングも浴びせられた。

状況はあまりにも早く変わる。つい先日まで、この国ではクロップの就任によって、代表チームの成功する未来に対するこれほど大きな熱狂と期待感が広がったのは久しくなかった。オランダでの幸運な引き分けと、ホームでのギリシャ戦敗戦によって、ドイツのファンから早くも不満の声が上がった。

「それは構わないが、必要はない」と、クロップは試合後の記者会見で述べ、こう求めた。「ブーイングしたいなら、私にしてほしい」。この発言を彼は自身のコメントの核となるメッセージに据え、さまざまな言い回しで繰り返した。「批判したい人がいるなら、私に向けてやってくれ。選手たちはそっとしておいてほしい」

ユルゲン・クロップの戦術は、明白であると同時に筋も通っている

こうした発言は、7月の就任会見でクロップが「もし明日になって『あいつはひどい』と言うなら、私は去る」と宣言していたことを踏まえると、やや意外でもある。実際、今回の記者会見でも彼は当時の自身の言葉に触れていた。解釈は本来かなり明白だが、クロップによればそこには「誤解」があったという。そういう意味で言ったわけではまったくなかった、というのだ。

一方で、現在のクロップのコミュニケーション戦略は、明白であると同時に理にかなっている。彼自身の名声、そしてこの国で彼の手腕に対して抱かれている根本的な信頼は依然として非常に大きく、今この時点では、本人が自ら批判を受ける姿勢を前面に打ち出したとしても、強い逆風にさらされる可能性はほとんどない。これとはまったく違うのが、彼が強く守ろうとしている選手たちだ。とりわけ、ここ数年の失望に関わってきた選手たちである。

今のクロップは、代表チームそのものよりも大きな存在だ。アウクスブルクでは、そのことは先発発表の時点ですでに明らかだった。彼の名前は、どの選手の名前よりも大きな声で叫ばれていたからだ。最初の結果面での失望を受け、この大きな信頼を彼が活用し、選手たちをさらに不安定にしかねないあらゆる批判を防ごうとしているのは理解できる。

では、クロップを批判すべきなのか。ここまで期待外れの結果と内容、そして歴代の代表監督の中で最悪のスタートについて、彼を批判すべきでは決してない。何年にもわたって期待を裏切り続けてきたこの代表チームに対し、クロップが準備期間なしで魅力的かつ成功するサッカーを植え付けると、誰も期待するべきではなかった。 オランダ戦ではDFBチームは少なくとも良い前半を見せ、全体として新たなメンタリティーも示したが、全面的に低調だったギリシャ戦のパフォーマンスは明確な後退だった。

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DFBチーム：クロップの2チーム編成アプローチは良いアイデアだったのか？

少なくとも現時点で、この非常に大胆で高く評価もされた2チーム編成アプローチが本当に良いアイデアだったのかは、問われていい。クロップができるだけ多くの選手を自分の目で知りたいと考えるのは、完全に理解できる。とはいえ、将来の主力候補となる選手たちの基本軸だけでもこの代表ウィーク全体を通して招集し、例えば入れ替えるのはメンバー後半部分のみにとどめた方が、より賢明だった可能性はある。

いずれにせよ、今になって（ギリシャ戦では不運なプレーぶりだった）主将ヨシュア・キミッヒがチームを離れなければならないのは、やや違和感がある。これは、指名された正GKマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンや守備の中心ヨナタン・ターについても同じだ。こうしたキープレーヤーは継続性の象徴であるべきであり、難しい局面では拠りどころにもならなければならない。キミッヒ自身もおそらく同じように感じている。アウクスブルクで彼は、むしろチームに残りたいと強調していた。

この感情的な要素はさておき、合理的な理由もある。クロップは今、代表チームに新たな哲学（急襲サッカー）と新たなフォーメーション（4-3-3）を導入している。あらゆる人選の実験があったにせよ、クロップはこの異例に長い代表期間を使って、主力候補たちに最大限の適応時間を与えることもできたはずだ。最初の2試合は、機能するシステムの完成までなお道のりが長いことをはっきり示していた。ひょっとすると、クロップはここで大きなチャンスを逃したのかもしれない。

大きな成功を収めたクラブでの仕事では、彼はその戦略を毎日のトレーニングの中で何カ月にもわたって教え込むことができた。しかし、代表チームでは前提条件が根本的に異なる。トレーニングも試合もきわめて限られている。この代表期間のブロック後の12カ月間で残されている試合はわずか6試合。そのわずか4分の3年後には、すでにEUROが開催される。だが今度は、まったく新しいメンバーが初めてクロップのアイデアに触れることになり、セルビア戦とギリシャでの厄介な試合を前に、すでに相応のプレッシャーにさらされている。