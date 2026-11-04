データ提供会社Optaの調査によると、オーストリア代表のライマーはロヒブランコス戦で、チャンピオンズリーグ（CL）の統計上、ほとんど例のない記録を残した。

本来のポジションが右サイドバックのライマーは、相手ペナルティーエリア内で13回のプレーを記録。そのうちの一つが、74分に決めた勝負をほぼ決定づける2-0の見事なゴールだった。詳細なデータの収集が始まった2003-04シーズン以降、ライマー以前にこれを達成したDFは一人しかいない。

そのマルセロが2017年、ほかならぬバイエルンとの準々決勝でミュンヘン勢のペナルティーエリア内に進入した回数は、火曜夜のライマーと同じだった。だが、マドリードでのほぼ完璧な一日におけるバイエルンの優位を象徴する数字は、ほかにもある。

バイエルンのコンラート・ライマーが「マン・オブ・ザ・マッチ」に選出

ライマーと、左サイドで対をなすヨシプ・スタニシッチが繰り返し攻撃に出た一方、ライマーが守備で自陣のペナルティーエリア内での対応を迫られることはなかった。アトレティコを相手に、バイエルンのペナルティーエリア内で守備に加わる必要が一度もなかったのは、ダヨ・ウパメカノとヨナタン・ターが前に出て見せた見事な守備、そしてバイエルン全体の積極的なカウンタープレスによるところも大きい。

ライマーが、圧巻のプレーを見せたウパメカノとともにバイエルンの勝利の立役者となったことは、試合後のスペインメディアも見逃さなかった。UEFAのマン・オブ・ザ・マッチに選ばれた29歳について、例えばASは「決して疲れないかのように走り」、後半には「飛び始めた」と記した。

ライマーはその数日前にも、ブンデスリーガの注目カードだったドルトムント戦で好プレーを見せ、ゴールも決めていた。スポーツ担当取締役のマックス・エーベルは火曜夜のマドリードで、このオーストリア人のパフォーマンスを「ワールドクラス」と評し、名指しで称賛した。

「コニーはいつも通りのコニーだ。彼はマシンであり、このチームに完璧にフィットしている。昨年、我々があれほど素晴らしいサッカーをしていたときも、必要な場面でエネルギーと勢いを与えてくれたのはいつもコニーだった。そして今、リーダーとして再びそれをやっている」

バイエルンのライマー、「マラドーナではない」が「極めて重要」

夏を前に、複数のポジションをこなすこのオーストリア人選手の契約延長を巡り、公の場で注目すべき応酬があった。その中で、ライマー側が要求していると報じられた給与を受け、名誉会長のウリ・ヘーネスがくぎを刺した。当時ヘーネスはDAZNで、ライマーについて「私が非常に高く評価している選手だ。チームにとって極めて重要だ。しかし、彼はマラドーナではない。そういう選手は限度があることを受け入れなければならない」と語っていた。

最終的にクラブと選手はワールドカップ後、契約を2029年まで延長することで合意した。それまでの騒動は大したことではなかったと、ライマーはその後に明言している。

「結局、実際よりも多くのことが書かれるものです。そういう業界ですから。皆さんも仕事をしなければならないし、それはそれでいいことです」と、ライマーは夏、韓国の済州島で行われたメディアとの懇談で語った。「僕はずっと落ち着いていました。長い間まったく接触がなく、その後、最後になって再び連絡が増えました。それからは比較的早く合意に至りました。僕の側には、もともと反対する理由が何もなかったからです。僕はずっとここに残りたいと思っていました」