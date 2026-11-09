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インテルのクリスティアン・キヴ監督は、サン・シーロでコモに2-0で快勝した後、チームの粘り強さを誇りに思うと語った。また、わずか27日間で9試合を戦う過酷な日程を乗り切り、安堵していることも認めた。

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過密日程を乗り越えて

キヴ監督は、厳しい日程を乗り越えたチームの身体的な状態について率直に語った。インテルは日曜日に貴重な勝ち点3を獲得。セリエAの上位争いに踏みとどまった。この結果は、過去1カ月にわたって限界まで追い込まれてきたチームにとって、待望の安堵をもたらした。キヴ監督は、パフォーマンスに波はあったものの、最大の目標はこの長い過密日程を乗り切り、すべての大会で競争力を保つことだったと認めた。

厳しい日々を振り返り、キヴ監督は選手たちがこなしてきた試合数の多さを強調した。「まず挙げたいのは、27日間で9試合を戦ったことだ。多くのエネルギーを消耗し、浮き沈みもたくさんあった。私たちは常に改善に努めたいと思っているが、時にはプライドを飲み込み、ただ懸命に取り組み、目の前の次の試合に向けて正しい心構えで準備しなければならない」と『Sky Sport Italia』に語った。

戦術の徹底が勝利につながる

コモ戦の勝利は、ホームのインテルが試合序盤から勢いよく攻め、早々に大きなリードを築いたことでつかんだものだ。ゴール前での正確なプレーによって試合のペースを握り、やがて相手の勢いを封じた。キヴ監督は、サン・シーロでの開始の笛から選手たちが戦術的な指示を実行したことを特に喜んだ。

「今日はペースと強度を上げ、準備してきたことがプレーの質とプレッシャーの面で生きた。チームとしてプレーした。前半はあらゆる面で良かったし、試合のほかの局面では、どう対処するかを知っておく必要がある。今日、素晴らしいプレーを見せた選手たちを称えたい」とキヴ監督は付け加えた。

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ダービーでの敗戦を乗り越えて

インテルにとって、この勝利にはミラノダービーでの痛い敗戦を払拭する意味もあった。注目度の高い一戦でのつまずきから立ち直ることは、チーム内の士気を保つために欠かせなかった。キヴ監督は、今季に大きな目標を掲げるインテルにとって、過去の失敗にとらわれるという選択肢はないと強調した。

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「改善の余地は常にある。毎回すべてを手にし、完璧でいることはできない。シーズンは長く、試合が非常に多いことを受け入れなければならない」と語った。さらに選手たちの精神的な強さを称え、「ダービーには負けたが、前に進まなければならなかった。大きな目標を掲げる今季、全員が同じ方向を向いて進み続けなければならない」と述べた。

チーム全体で取り組んだ守備

守備面でもインテルは堅さを保ち、今季、攻撃面で力を見せる場面があったコモを封じた。キヴ監督は、前線の選手たちが守備を始めたことで、最終ラインの4人の負担が大幅に軽くなったと評価した。早い段階でパスコースを断ったことで、インテルは相手に継続してリズムをつくらせなかった。

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「すべては前線の選手たちから始まる。彼らは集中を切らさず、プレスで適切な時に適切な場所へ入り、相手からボールを奪った。パスコースを断つためには、コンパクトさが必要だと分かっていた。コモは守るより攻めることを好むと分かっていた。ゲームプランで用意していたものを生かすことができた」とキヴ監督は締めくくった。