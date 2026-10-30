『TZ 』の報道によると、その金額は500万ユーロだ。そのためにバイエルンは大きな負担を受け入れることになる。東アフリカのケニアへの長距離移動が、シーズン後半戦に向けた準備に大きく影響するからだ。

近年、バイエルンは毎年1月2日か3日に練習を再開し、その後は恒例のファンクラブ訪問と近隣でのテストマッチを行ってきた。例えば今年初めは1月3日に練習を再開。4日にファンクラブを訪問し、6日にRBザルツブルクと対戦した後、11日に年明け最初の公式戦に臨んだ。

今シーズンの日程は、これよりもかなり過密になる。アヤックス戦は1月5日に行われる。ケニアまでの飛行時間は約9時間のため、バイエルン一行は4日には現地へ向かわなければならない。帰国は早くても1月6日となる。

そして8日には、新年最初のブンデスリーガの節が始まる。正確な日程はまだ決まっていないが、バイエルンはその週末にボルシア・メンヒェングラートバッハと対戦する。その後は週2試合の過密日程が3週連続で待ち受ける。ケニアでのテストマッチを含めると、バイエルンは26日間か27日間で8試合を戦うことになる。

次の試合 FCB ブンデスリーガ 13:30 BVB 視聴する

バイエルンはなぜ1月にケニアで試合をするのか？

ケニアでアヤックスとのテストマッチを行う背景には、新たな国立競技場「ライラ・オディンガ・インターナショナル・スタジアム」の開場がある。同スタジアムは、来夏にケニア、ウガンダ、タンザニアで開催されるアフリカネイションズカップの会場にもなる予定だ。その際には、バイエルンの選手ではモロッコ人のイスマエル・サイバリとセネガル人のバラ・ンディアイが、この新設スタジアムに戻ってくる可能性がある。

マーケティング・営業担当取締役のルーヴェン・カスパーは「バイエルンにはアフリカに何百万人もの素晴らしいファンがおり、我々は彼らとの強いつながりを感じています。アフリカはサッカーへの情熱が非常に大きい大陸です。我々は長年、アウディ・サマーツアーを通じて定期的にアメリカとアジアを訪れてきました」と説明した。「今回、アフリカでもファンとのつながりをさらに強め、バイエルンを身近に感じてもらい、クラブの国際的な存在感を示す新たな機会が生まれました。ブンデスリーガの認知度をさらに高めるためにも貢献していきます」