国際サッカー連盟（FIFA）は、パラグアイ代表がトルコに1-0で勝った試合を生中継していたパラグアイ人解説者に過激な発言があったとして出場停止処分を科し、ワールドカップの残りの試合の解説を禁じた。

パラグアイは初戦で米国に1-4で大敗したが、マティアス・ガラルサの早々のゴールで辛勝した。

しかし、ミゲル・アルミロンが口を手で覆いながら発言したとして、ワールドカップ史上初の退場処分を受けた際、パラグアイ側は激怒した。これは大会前にFIFAが承認した新規則によるものだった。

この判定に、パラグアイABCネットワークで実況していたホルヘ・「チペ」・フェラ氏は激怒した。

彼はエルサルバドル人主審イヴァン・バートンを「泥棒」と罵り、さらにFIFAのジャンニ・インファンティーノ会長にも激しく暴言を吐いた。

英紙「メトロ」によると、フェラは「泥棒、泥棒、バートン」と叫んだという。

さらに「彼らはサッカーを台無しにした。FIFAがサッカーを殺した。インファンティーノが責任を負うべきだ。FIFAは現状の責任を取れ。恥知らずだ」と続けた。

さらに南米サッカー連盟（CONMEBOL）のドミンゲス会長にも「インファンティーノとの写真撮影を減らせ。男らしくしろ。このクソ泥棒どもめ」と怒声を上げた。

続けて「これがワールドカップで見るべき光景か？このろくでなし！信じられない、恥知らずだ。彼らはサッカーを台無しにし、我々から選手を一人奪った」と怒りをぶつけた。

この発言を受けFIFAはフェラの認定を取り消し、今大会の解説禁止を決定した。

FIFAの処分を受け、フェラは「不適切で容認できない発言」だったと謝罪した。

フェラは「FIFAは私の取材認定を取り消した。これによりABCのワールドカップ取材にスタジアム内外問わず参加できなくなる。対象は所属メディアのすべてのワールドカップ関連活動だ」と説明した。

さらに「弁解はしない。ルールや判定に疑問があっても、自制心を失った言い訳にはならない。他人を責めるつもりもない。私の発言は間違いで、責任は私が負う」と続けた。

「過ちを認めることは、その後の経緯をすべて説明することではない。今は結果を議論する時ではなく、責任を負う時だ」と続けた。

最後に「この経験から学び、支えてくれた人々の信頼に応えるため、適切と判断される場で活動を続けたい。また、今回の経緯が冷静かつ公平に評価されることを確信している」と結んだ。