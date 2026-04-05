アル・ヒラルは、土曜日にロシェン・リーグ第27節で行われた「ザイーム」対タアオン戦において、審判への抗議行為があったことを受け、今後の数試合で外国人スター選手の一人が出場停止処分を受ける可能性があり、危機的な状況に直面している。

アル・ヒラル対タアウンの頂上決戦は2-2の引き分けに終わったが、試合中には多くの物議を醸す判定が見られ、これに対しポルトガル人監督のルーベン・ネベスは試合後に強い口調で怒りを爆発させた。

ネベスは主審の判定を批判し、自チームが不当な扱いを受けたと主張。タウーンの得点は無効であるべきだとし、さらに自チームにはPKが与えられるべきだったと述べた。

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サウジアラビア紙「オカズ」が日曜日の夕方に報じたところによると、ネベスの発言は出場停止処分につながる可能性がある。同紙は、この物議を醸す出来事について、法律顧問のモハメド・アル＝ディニー氏に取材を行った。

モハメド・アル＝ディニー氏は、ネベスが最近行った発言は規律・倫理委員会の介入を必要とするものであり、規則第50条第2項に基づき、同選手には5万リヤルの罰金が科される可能性があると強調した。

さらに同氏は、「委員会がこれらの発言を試合の審判に対する直接的な侮辱とみなした場合、処分は罰金にとどまらず、数試合の出場停止に加え、最大30万リヤルの罰金に及ぶ可能性がある」と付け加えた。

もしルベン・ネベスに厳罰が科された場合、アル・ヒラルはシーズンの決定的な局面で彼の戦力を欠くことになる。特に、アル・ナスルやアル・アハリとのタイトル争いが激化する中、ロシェン・リーグの終了まで残り7節しかない状況下ではなおさらだ。

アル・ヒラルは現在、ロシェン・リーグの順位表で65ポイントを獲得し、3位のアール・アハリと勝ち点で並び、首位アル・ナスルに5ポイント差の2位につけている。