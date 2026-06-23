バルセロナはギリシャのパナシナイコスへスペイン人GKイニャキ・ペニャの移籍で合意したと発表。これによりペニャはバルセロナでのキャリアに幕を閉じ、ギリシャで新天地を求める。

クラブは水曜日に公式発表し、本人もXでファンに別れを告げた。

バルサは移籍金を公表していないが、スペイン紙「アス」によると約300万ユーロと報じられている。

ペーニャはスペイン国外でプレーしたいという希望を優先し、ラ・リーガのクラブからオファーがあったものの、出場機会を求めて移籍を決断した。

ペニャは2012年にビジャレアルからバルセロナの下部組織「ラ・マシア」に入り、2023年にトップチーム昇格を果たした。

キャリア中には2度のレンタル移籍があり、2021-2022シーズンにガラタサライ（トルコ）、昨季はエルチェへ貸し出された。

ペーニャの退団で、バルセロナは過密だったGK陣に余裕が生まれた。ジョアン・ガルシア、ヴォイチェフ・チェズニー、マルク＝アンドレ・テル・シュテーゲンに、レンタルから戻った若手が加わり、層が厚すぎたためだ。

さらにクラブは、若手GKディエゴ・コシェンをデンマークのリンゲビへレンタル移籍させ、GK陣の再編を進めた。