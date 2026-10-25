過密日程も問題なし！フェリックス・ヌメチャとグレゴール・コベル、フランクフルト戦を経てバイエルンとの大一番へ準備万端

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ボルシア・ドルトムントのグレゴール・コベルとフェリックス・ヌメチャは、アイントラハト・フランクフルトに苦戦の末、1-0で勝利した後、チームの選手層の厚さを称賛した。両選手は、ヴェルダー・ブレーメンとバイエルン・ミュンヘンとの大一番を控える中、過酷な試合日程への対応について語った。

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コベル、積極的な戦いを称賛。ドルトムントが首位浮上

ボルシア・ドルトムントはシグナル・イドゥナ・パルクでアイントラハト・フランクフルトに1-0で勝利し、ブンデスリーガの首位に立った。GKグレゴール・コベルがチームを支え、ジョーブ・ベリンガムのお膳立てから途中出場のマクシ・バイアーが終盤にカーブをかけたシュートを決め、ニコ・コバチ監督率いるチームに勝ち点3をもたらした。

この勝利は、8月下旬から国内外の大会で遠征を重ねてきたドルトムントにとって、過密日程を締めくくるものとなった。

試合を振り返り、コベルはドルトムントの試合運びを評価した。「前半はフランクフルトもかなり良いプレーをしていたが、僕たちの方がより積極的だった……。試合をコントロールし、チャンスを作り続けた」

ヌメチャ、過密日程の中で選手層の厚さを強調

試合が立て続けに行われる中、MFフェリックス・ヌメチャは、現代サッカーの要求に対応するには選手層の厚さが不可欠だと強調した。「これが今のサッカーを物語っている。試合数がとても多いから、充実した選手層が必要なんだ」とヌメチャは説明した。

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「最終的には、途中出場した2人が違いを生み出し、それを証明できた」

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マネージングディレクターのラース・リッケンもヌメチャの見解に同調した。「この勝利は当然のものではなかった。8月末から遠征が多かった……。ベンチから出た2人が試合を決めたのは素晴らしいことだ」

コバチとバイアー、厳しい状況でのチームの粘りを称賛

コバチ監督は、先日のチャンピオンズリーグでのサバFC戦に向けた遠征を経て、チームが力を振り絞ったことを称えた。「これほど厳しい日々が続いた後で、非常に良いアイントラハトを相手に、この試合では力を振り絞らなければならなかった」とコバチは語った。

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「私にとって最も大切なのは、質の高いチームに勝ったことだ。それがこの試合から得られた収穫であり、数日後にも同じことができればと思う」

決勝点を挙げたバイアーは「ここ数週間は厳しい日程が続いているけれど、僕たちは皆サッカーが好きだし、ピッチに立つのが好きなんだ」と付け加えた。

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DFBポカール、そしてバイエルンとのクラシカーへ

コベルとヌメチャは、DFBポカールのヴェルダー・ブレーメン戦に始まり、優勝を争うバイエルン・ミュンヘンとの対戦を控える、再び厳しい1週間に目を向けている。

DFニコ・シュロッターベックは、チームの勢いを強調した。「これで7試合中5試合で無失点に抑えた……。まだ完璧ではないけれど、チームとして前進している」

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「来週はバイエルンとのアウェー戦だ。そこで良い試合をしたい。その前にブレーメンと対戦する」とシュロッターベックは締めくくった。「タイトルへの最短ルートは国内カップ戦だ」