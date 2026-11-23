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優勝争いのライバルが勝ち点を落とした週末を受け、ギャリー・ネヴィル氏はアーセナルがプレミアリーグを難なく連覇すると予想した。元サイドバックは、リヴァプールに大敗して降格圏に沈むマンチェスター・ユナイテッドの現状を「恥ずかしい」とも評している。

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アーセナルが優勝争いの主導権を握る

アーセナルがプレミアリーグの優勝争いで確かな主導権を握った。ミケル・アルテタ監督率いるチームは、 ニューカッスルと2-2で引き分けた 後も、首位で2位に勝ち点6差をつけている。セント・ジェームズ・パークで勝ち点を落とした痛手は、最も近いライバルたちもつまずいたことで和らいだ。

2位のブライトンはハル・シティに0-2でまさかの敗戦を喫し、 マンチェスター・シティもフラムとの1-1の引き分けにとどまった 。従来の強豪で唯一、差を縮めたのはリヴァプールだ。アンフィールドでマンチェスター・ユナイテッドに 4-0で圧勝した 。

ネヴィル氏がプレミアリーグの行方を大胆予想

ネヴィル氏は、アーセナルが22年ぶりに昨季手にしたタイトルを守ると予想している。同氏は、アーセナルがライバルたちとはまったく異なるレベルにあると考えている。

「今のプレミアリーグ上位6チームを見ると、アーセナルが明らかに抜きんでており、楽々とリーグ優勝するだろう」とネヴィル氏は自身の『スカイスポーツ』のポッドキャストで語った。「だが、ほかの常連の上位5、6チームがここまで悪いのは久しぶりではないか。本当に苦しんでいる。

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「リヴァプールはもちろん今日は少し良かったが、チェルシーは苦しんでいるし、トッテナムも苦しんでいる。マンチェスター・ユナイテッドも苦しんでおり、マンチェスター・シティはジョゼップ・グアルディオラ監督の下で築いた水準と比べると、今は急激に落ち込んだように見える。ほかのチームが台頭し始め、競争がずっと激しくなっている、実に興味深い時期だ。今季のリーグはとても奇妙だ」

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ユナイテッドが新たな低みに

アーセナルが好調な一方、ユナイテッドはプレミアリーグ19位に沈んでいる。チームは 新監督マウリシオ・ポチェッティーノ の下で悲惨なスタートを切った。リヴァプール戦では、開始10分以内に レニー・ヨロがレッドカードを受け 、大敗を喫した。ネヴィル氏は古巣の現状を厳しく評した。

「彼らが残留争いに巻き込まれているとは思わない」とネヴィル氏は述べた。「下から2番目にいるが、そこから抜け出し、順位を上げ始めると思っている。

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「本当に恥ずかしい状況だ。実に深刻で、見ていて疲れる。過去53年間で最悪のマンチェスター・ユナイテッドだ」

今後は？

マンチェスター・ユナイテッドは早急に立て直し、下位3チームから抜け出す方法を見つけなければならない。一方、アーセナルは今後のプレミアリーグの試合で首位でのリードを広げることを目指す。