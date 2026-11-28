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モロッコ人FWヤシル・ザビリがラシン・サンタンデールで目覚ましい活躍を続けている。金曜日夜に行われたラ・リーガ第14節のレバンテ戦で新たにゴールを挙げ、チームの3-1の勝利に貢献した。これでリーグ戦通算12ゴールとし、歴史的な記録に迫っている。

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ザビリは、レアル・マドリードとバルセロナ以外の選手として、ラ・リーガ開幕14節で12ゴールに到達した初めての選手となった。これは2013-2014シーズンにアトレティコ・マドリードで同時点までに14ゴールを挙げたブラジル系スペイン人のジエゴ・コスタ以来のことだ。

また、このモロッコ人FWは、リーグのこの時点におけるアフリカ人選手の得点数としても、2008-2009シーズンにバルセロナで14ゴールを記録したカメルーン人のサミュエル・エトー以来の最多となった。

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ザビリの12点目は、敵地シウダ・デ・バレンシアで行われたレバンテ戦で生まれた。この試合では、42分にイバン・ロメロのゴールでホームチームが先制した。

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ラシン・サンタンデールは後半に反撃に出る。66分、パブロ・ガルシアが強烈なシュートを決めて同点に追いついた。

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ザビリはシュートをポストに阻まれる不運にも見舞われたが、その2分後の81分、イニゴ・ビセンテのパスを生かしてチームに勝ち越しゴールをもたらした。

さらにアディショナルタイム5分、パブロ・ガルシアがこの日2点目となるチーム3点目を挙げ、ラシン・サンタンデールの勝利を決定づけた。

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ラ・リーガの得点ランキングでは、ザビリは12ゴールで3位につけている。首位は15ゴールのバルセロナのブラジル人FWハフィーニャ、2位は13ゴールのレアル・マドリードのフランス人FWキリアン・エンバペだ。

ただし、PKを除いた流れの中からのゴール数では、このモロッコ人FWがハフィーニャと並んでトップに立つ。ザビリの12ゴールはいずれもPKによるものではなく、ハフィーニャとエンバペはそれぞれ3ゴールをPKで挙げている。

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ムハンマド6世アカデミーからスペインでの飛躍へ

ヤシル・ザビリは2005年2月23日、モロッコのマラケシュで生まれた。ムハンマド6世フットボールアカデミーでキャリアをスタートさせ、その後ユニオン・トゥアルガへ移籍。2024年1月に同クラブでプロデビューを果たし、11試合で3ゴールを記録した。

2024年夏にはポルトガルのファマリカンへ移籍。2025年にチリで開催されたU-20ワールドカップで大きな注目を集めたことで、2026年2月にフランスのレンヌと2029年までの契約を結んだ。

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ザビリは、モロッコが史上初めてU-20ワールドカップを制した際の立役者の一人だった。大会で5ゴールを挙げて得点王に輝き、アルゼンチンとの決勝（2-0）でも2ゴールを決めている。

ザビリは、より多くの出場機会と成長の場を求め、2026年夏にレンタルでラシン・サンタンデールに加入した。

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しかし、このモロッコ代表FWはすぐに周囲の期待を上回り、ラ・リーガで最も目立つアタッカーの一人となった。