過去の判定：メッシは最も手厚く守られている選手…2022年には何度も退場処分を受けるべきだった

エジプトの元国際審判イブラヒム・ヌール・アルディーン氏が、リオネル・メッシについて「史上最も審判に守られた選手だ」と主張し、物議を醸した。同氏は2026年W杯アルジェリア戦でメッシが退場すべきだったと述べた。

同氏はラジオ番組『ワールドカップの声』で、審判が選手価値に左右されて公平性を失うとし、ルール適用は全選手に平等でなければならないと強調した。

ノルディン氏は「マーク・クラッテンバーグ氏主催の審判講習会で、カタールW杯のメッシのプレーを分析した。複数回、レッドカード相当の反則があった」と明かした。

さらに「メッシはサッカー史上、審判から最も保護された選手だ。どんな立場でも選手を特別扱いする審判は、試合の公平性を損なう」と語った。

同氏はさらに「アルゼンチン対アルジェリア戦でメッシは退場すべきだった。退場していれば次の試合に出場できなかった。退場を免れたことで出場を続け、その試合で2得点を挙げてハットトリックを達成し、その後も2得点を追加した」と語った。

2006年W杯決勝でジネディーヌ・ジダンが退場したように、スターでもレッドカードは避けられないと指摘した。

最後に彼は「当時、審判がメッシを退場させていれば、マーケティング的にも技術的にも世界最高の選手への最も有名なレッドカードとして歴史に刻まれただろう」と結んだ。

関連記事：

第2節終了時点のアラブ勢は、エジプトとモロッコが好調、残り6チームは明暗分かれる。