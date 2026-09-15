Bild紙の報道によると、空席となっているポストの後任人事に向けて、スポーツ部門責任者ルーヴェン・シュレーダーには400万ユーロの予算が与えられているという。したがって、グラードバッハは新監督の招へいにあたり、発生する可能性のある違約金の支払いもいとわないようだ。

例えば、その対象となるのがスパルタ・プラハのブライアン・プリスケだ。デンマーク紙Tipsbladetの情報によれば、グラードバッハの候補リストでかなり上位にいるという。チェコの強豪クラブで指揮を執る49歳のデンマーク人に関する契約期間の詳細は明らかになっていない。

Bild紙の報道によれば、プリスケに加えて、アレクサンダー・ブレッシン（直近ではザンクト・パウリ）、ホルスト・シュテッフェン（SVヴェルダー・ブレーメン）、クリスティアン・アイヒナー（カールスルーエSC）、そしてシュテッフェン・バウムガルト（ウニオン・ベルリン）もグラードバッハのリストに名を連ねている。このリストは、シュレーダーに加え、その前任者であり、7月からディレクション・スカウティング＆リクルートメント内の「監督スカウティング」部門で活動しているローラント・ヴィルクスも精査している。最後の候補者は、就任となれば一定の因縁も持ち込むことになる。

シュテッフェン・バウムガルトが最後に監督を務めていたのはどこか？

ベルリンとHSVでの仕事に就く前、バウムガルトはよりによってグラードバッハの最大のライバルである1. FCケルンを率いていた。現在54歳の指揮官は就任初年度、ケルンを驚きの7位に導き、それによってカンファレンスリーグ出場権を獲得した。ファンから長く愛されたこの指揮官とケルンは、通算98試合を経た2023年12月、成績低迷の中で袂を分かった。

ケルンでの過去があるとはいえ、バウムガルトは、経験があり、逆境にも対処できる指揮官という求めるプロフィールに合致する。また、意思決定者たちは、彼がすでにグラードバッハを深く研究しており、今さら映像を見て分析する必要がないことも重視しているという。というのも、フォーレンの状況はわずか3試合を終えた時点ですでに危機的だからだ。

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グラードバッハはブンデスリーガ順位表の何位にいるのか？

勝ち点0、得失点差3-12のグラードバッハはブンデスリーガ17位に位置しており、さらに悪いのは、いまだ無得点のHSVだけだ（0-12）。先週末、ボルシアはSCフライブルク戦で衝撃的な内容のパフォーマンスを見せて0-5で敗れ、それが最終的にポランスキ退任の決定打となった。

40歳のポランスキは、前季にジェラルド・セオアネの解任を受けて、当初は暫定的にチームを引き継いでいた。正式に監督へ昇格した後は、29試合で平均勝ち点1.10にとどまっていた。