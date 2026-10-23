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マンチェスター・ユナイテッドの主将ブルーノ・フェルナンデスが、チャンピオンズリーグでコモに1-4の屈辱的な敗戦を喫した後、2度目となる痛烈なインタビューに応じた。ポルトガル人MFは、過去の成功にいまだに頼るクラブの姿勢を厳しく批判。不振を止めるため、選手とスタッフの双方に直ちに意識を変えるよう求めた。

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オールド・トラッフォードで深まる危機

マンチェスター・ユナイテッドがイタリア北部で喫したチャンピオンズリーグでの1-4の惨敗は、波紋を広げ続けている。主将のブルーノ・フェルナンデスは、マイケル・キャリック監督の戦術的な布陣に公然と疑問を呈した直後、現在のチーム体制について、さらに踏み込んだ見解を公の場で示した。

最初の発言ではクラブ内の懲戒処分を免れたものの、32歳のMFは海外メディアに対し、チームの精神面を厳しく評した。『スカイ・スポーツ・イタリア』の記者ピエルルイジ・バニューロによると（『フットボール・イタリア』経由）、ユナイテッドの関係者はフェルナンデスがイタリア語でインタビューに応じることを認めなかった。フェルナンデスはノヴァーラ、サンプドリア、ウディネーゼでのプレー経験があり、イタリア語を流暢に話す。

フェルナンデス、過去の実績に頼る姿勢からの脱却を要求

『スカイ・スポーツ・イタリア』の取材に応じたユナイテッドの主将は、クラブの歴史が重くのしかかっていることについて、厳しい言葉を口にした。「クラブにいる全員が、もう以前と同じではないと理解しなければなりません」とフェルナンデスは語った。「私たちはもう過去にはいません。未来を見据え、今、これまでとは違うものを築かなければなりません」

「このクラブでは、過去に成し遂げたことに目を向けすぎています。でも、私たちはもう以前と同じではありません。クラブも選手も、そのことを理解しなければなりません。残念ながら、私たち、とりわけ選手にとって、ここに来る人はタイトルや試合に勝ち、最高のレベルに到達することを考えています。しかし残念なことに、近年のこのクラブでは、それが非常に難しくなっています。それが現状です」

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チームが直面する足元の苦境についても、フェルナンデスはピッチ上の厳しい現実を認めた。「私たちにとって非常に難しい時期です。望んでいる勝ち点や結果を得られていません」と付け加えた。「何より重要なのは、自分たちが期待するようなプレーをできていないことです」

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「残念ながら、抜け出せないように感じる時期の一つです。この状況を変え、勝ち始めるために何かをしなければなりません。それが大切です」

Getty Images

イタリアでの試合の後半にキャリック監督が自身を下げ、ジョシュア・ザークツィーを投入したことについて問われたフェルナンデスは、ここでも率直に答えた。「誰だってピッチを離れるのは嫌です。特にあのような結果のときは」と語った。「私たちにとって非常に難しい試合でした。ボールを持ってプレーするのはほぼ不可能でした。互いの距離が離れすぎていて、ボールを保持し、相手陣内でプレーすることができませんでした」

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「コモはマンツーマンのプレスを非常に勇敢に仕掛けてきました。私たちはそれをまったくせず、ライン間でプレーする機会を相手に与えすぎたため、得点機を作られてしまいました」

最初の戦術批判後も処分を免れる

フェルナンデスがコモ戦の惨敗直後に厳しい見解を示したのは、今回の放送で2度目となった。『スカイ・スポーツ・イタリア』の取材に応じる前には、別のインタビューでベンチからの守備の指示を激しく批判し、マンツーマンのプレスを行わなかったことに明確に疑問を呈していた。

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この最初の発言を受け、解説者のジェイミー・キャラガーは主将のコメントを「まったくもって恥ずべきもの」と非難した。一方、キャリック監督は、選手が走らなければ守備の形は意味をなさないと主張し、主将による戦術面の見解を公然と否定した。

こうした批判が公の場でなされたにもかかわらず、オールド・トラッフォードの首脳陣は、フェルナンデスからキャプテンマークを剥奪しない方針を選んだと報じられている。クラブ関係者は最終的に、感情が高ぶっていたことを受け入れ、フェルナンデスの行動に内心では失望しながらも、正式な処分は科さなかった。

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監督の座を守ろうとするキャリック





Getty Images





ユナイテッドは今季、全公式戦でわずか2勝にとどまり、低迷している。勝利した相手は昇格組のイプスウィッチと、欧州の格下サバフだけだ。キャリック監督は今週日曜日、プレミアリーグでボーンマスをホームに迎える一戦で、何としても好結果を必要としている。その翌週末には、難しいチェルシー遠征が控える。

クラブの取締役会はシーズン開幕からまだ11試合の段階で直ちに解任する準備はしていないものの、キャリック監督の長期的な去就は依然として極めて不透明だ。結果が改善しなければ、リクルート部門のディレクターを務めるクリストファー・ヴィヴェルは、ユリアン・ナーゲルスマンの監督就任を推していると報じられている。







