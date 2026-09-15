Bild紙の報道によると、空席となっているポストの後任人事に向けて、スポーツ部門責任者ルーヴェン・シュレーダーには400万ユーロの予算が与えられているという。新監督の招聘にあたり、ボルシアMGは必要となる可能性のある違約金の支払いもいとわないようだ。

例えば、スパルタ・プラハのブライアン・プリスケには違約金が発生する可能性がある。デンマーク紙Tipsbladetの情報によれば、同監督はグラードバッハの候補リストでかなり上位にいるとされている。49歳のデンマーク人指揮官とチェコの強豪クラブとの契約期間について、より詳しい情報はない。ただ、SkyとRheinische Postは一致して、このうわさにはそれほど信ぴょう性がないと報じている。どうやら有力なテーマではないようだ。

また、Bild紙の報道によれば、プリスケ以外ではアレクサンダー・ブレッシン（直近はザンクト・パウリ）、ホルスト・シュテフェン（SVヴェルダー・ブレーメン）、クリスティアン・アイヒナー（カールスルーエSC）、そしてシュテフェン・バウムガルト（ウニオン・ベルリン）もグラードバッハのリストに入っている。このリストはシュレーダーに加え、その前任者であり、7月からディレクション・スカウティング＆リクルートメント内の「監督スカウティング」部門で活動しているローラント・フィルクスも精査している。最後の候補者は、就任となればある種の微妙な意味合いを伴うことになる。

シュテフェン・バウムガルトが最後に監督を務めていたのはどこか？

ベルリンとHSVでの仕事に先立ち、バウムガルトはよりによってグラードバッハの宿敵である1.FCケルンを率いていた。現在54歳の同監督は、最初のシーズンにチームを驚きの7位へ導き、カンファレンスリーグ出場権獲得を果たした。2023年12月、長くファンに愛されたこの指揮官とケルンは、成績不振を受けて通算98試合で袂を分かった。

ケルンでの過去があるとはいえ、バウムガルトは、経験があり、逆境への対処も分かっている監督という求められるプロフィールに合致する。また、意思決定者たちは、彼がすでにグラードバッハを集中的に研究しており、今さら映像を見て学ぶ必要がないことも重視しているという。というのも、ボルシアMGの状況はわずか3試合を終えた時点ですでに危機的だからだ。

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グラードバッハはブンデスリーガ順位表の何位か？

勝ち点0、得失点差3対12のグラードバッハはブンデスリーガ17位に沈んでおり、さらに下にいるのは、いまだ無得点のHSVだけだ（0対12）。前週末、ボルシアはSCフライブルク戦で衝撃的なパフォーマンスを見せ、0-5で敗戦。これが最終的にポランスキ解任につながった。

40歳のポランスキは、前季にジェラルド・セオアネ解任後、当初は暫定的にチームを引き継いでいた。監督昇格後の29試合では、1試合平均勝ち点はわずか1.10にとどまっていた。