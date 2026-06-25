運営問題でFIFAが代表チームを大会出場停止に

国際サッカー連盟（FIFA）は、ネパールサッカー連盟の選挙に外部から干渉があったと判断し、同連盟の加盟資格を当面停止すると発表した。

フランスのスポーツ紙「レキップ」によると、この決定はFIFA理事会事務局が行い、後日理事会に正式提出・承認される予定だ。

これによりネパールサッカー連盟はFIFAの全権利を失い、同国代表やクラブはFIFA主催大会や会議への参加が禁止される。

ネパール代表は現在開催中の2026年ワールドカップ（米国・カナダ・メキシコ）にも出場しておらず、本大会出場経験はない。

この制裁は、ネパールサッカー協会が抱えるガバナンス危機を背景にしたもの。

この措置は、会長選の進め方を巡ってサッカー連盟と国家スポーツ評議会が対立し、ネパールサッカー界が運営危機に陥ったことを受けてのものだ。

ネパールサッカー協会は現会長パンカジ・ビクラム・ニムパン氏の任期満了約5か月前に会長選を実施しようとしたが、これに対し内部から反対意見が噴出し、ネパール国立スポーツ評議会が介入した。

今年初めに評議会は協会に対し3か月間の活動停止を命じたが、後に撤回した。それでも選挙の正当性を巡る対立は続いている。

政府の介入を拒んだ。

FIFAは、政府や外部機関による国内連盟の運営・選挙介入を規則違反とみなす。

FIFAは、ネパールサッカー連盟が実施予定だった選挙を国家スポーツ評議会が承認せず、その後の双方の決定・措置が連盟の内部事情に直接介入するものだと判断した。

この対立で選挙は停滞し、新会長は選出されていない。ネパールサッカー界には governance の不透明さが残っている。

さらに、パンカジ・ビクラム・ニムパン現会長の任期は6月19日に満了したが、FIFAが承認した規定に基づく円滑な権力移譲の仕組みも整っておらず、事態はさらに複雑化している。