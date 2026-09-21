フィルジル・ファン・ダイクは、オランダ代表としての国際キャリアを続けるという決断が「大きく、運命を左右するものだった」と認めたが、オランダ代表の新指揮官シャビとの話し合いを経て安心感を得たと強調した。

リヴァプールのキャプテンはこれまでに96試合の国際試合に出場しているが、先月、ロナルド・クーマン監督の退任を受けて代表での将来を検討していることを明らかにしていた。クーマンは、この夏に開催されたワールドカップのラウンド32でオランダがモロッコに敗れた後、去る6月に辞任していた。

元バルセロナ監督のシャビとの話し合いをファン・ダイクは実りあるものだったと評し、このオランダ代表DFは母国代表との新たな章の始まりに期待を寄せている。オランダは木曜日、ユルゲン・クロップ監督率いるドイツとの対戦でネーションズリーグの戦いをスタートさせる。

ファン・ダイクは次のように語った。「明らかに大きな決断だった。私は自信を感じる必要があり、それに加えて敬意と喜びの感覚、そして私が求めていたすべてが必要だった。それらは最初の瞬間から揃っていたので、話し合いは長くなる必要がなかった」

さらにこう付け加えた。「話し合いは非常に前向きなものだった。私はチームに合流し、これから続く重要な4試合を戦うことを本当に楽しみにしている。少なくとも、これからの2年間を素晴らしい期間にしよう」