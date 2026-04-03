運命はペレス次第…レアル・マドリードのスターが土壇場でシーズンを救う

レアル・マドリードは今シーズン、タイトル争いだけでなく、数名の選手の将来に関わる複雑な内部問題にも直面する、決定的な局面を迎えている。

その一人であるフラン・ガルシアは、数週間前までは退団がほぼ決定的と見られていたにもかかわらず、突然クラブ内の議論の中心に立たされることになった。

スペインのメディア「デフェンサ・セントラル」によると、フラン・ガルシアは今シーズン、最高の時期を過ごしているとは言えない。クラブワールドカップでは主力の一人だったが、その役割は徐々に縮小し、アルビロア監督率いるコーチングスタッフから戦力外と見なされるに至った。監督は同じポジションのチームメイトを彼よりも優先したのだ。

マドリードでの彼の未来は終わったように見え、次の移籍先はイングランド・プレミアリーグになると思われていた。

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土壇場で頓挫した移籍

冬の移籍市場で、ガルシアはイングランドのボーンマスから魅力的なオファーを受け、移籍の準備としてチームメイトに別れを告げるまでになった。

しかし、クラブの経営陣は土壇場で移籍を阻止し、夏に希望すれば移籍を許可すると約束した。だが、事態がこれほど早く変化するとは誰も予想していなかった。

予期せぬ運命の転換

カレラスとウェメンディの欠場により、アルベロアは2つの運命的な試合で新たなチャンスを与えられた。チャンピオンズリーグ準々決勝第2戦のマンチェスター・シティ戦、そして国内リーグのアトレティコ・マドリード戦だ。両試合で彼は目覚ましいパフォーマンスを見せ、自身への信頼を取り戻し、クラブ幹部やコーチ陣の彼に対する見方を一変させた。

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かつてプレミアリーグ移籍の瀬戸際にいたガルシアだが、今では残留候補となり、2027年まで続く契約の更新が有力視されている。

フロレンティーノの決断を待つ

ボールは今、フロレンティーノ・ペレス会長の手に委ねられている。彼はシーズン終了時にガルシアの去就を決定する。選手がアルバロ・カレラスの控えとしてチームに残留するか、あるいは夏に退団する道が開かれるか、そのどちらかだ。 いずれにせよ、フラン・ガルシアは、たった2試合がレアル・マドリードの選手の未来をいかに変えるかを示す好例となっている。