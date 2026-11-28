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エストゥディアンテスのフアン・セバスティアン・ベロン会長が、土曜日にモンテビデオのエスタディオ・センテナリオで行われるパルメイラスとのコパ・リベルタドーレス決勝を前に自信を示した。1968年に父フアン・ラモンがクラブ初の南米制覇に貢献した際と同じスタジアムで同じ相手と対戦する。ベロン会長は、新たな世代の選手たちがこの機会をつかむと信じている。

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ベロン会長、パルメイラスとの決勝を前にエストゥディアンテスに自信

『ESPN』によると、エストゥディアンテスのフアン・セバスティアン・ベロン会長は、土曜日にエスタディオ・センテナリオで行われるパルメイラスとのCONMEBOLリベルタドーレス決勝に向けてウルグアイに到着し、チームへの揺るぎない信頼を口にした。マラカナンでフラメンゴをPK戦の末に退けて決勝に進んだアルゼンチンのクラブは、5度目の南米制覇まであと1勝に迫っている。

「素晴らしい試合をすることを期待しているし、そうなると確信している。チームはいいプレーを続けているからだ」とベロン会長は語った。「選手たちに多くを言う必要はない。自分たちがどんな立場にいて、ここに来るまでどれほど懸命に戦ってきたかを分かっているからだ。ファンが彼らを支えているのも明らかだ。我々から伝えたいのは感謝の言葉だけだ」

「この舞台に立てるのは限られた者だけ。我々はその一員だ」

かつてインテルやラツィオでプレーしたベロン会長は、若い世代のエストゥディアンテスの選手たちが南米王者を決める一戦の重圧を乗り越えられるよう導くことの重要性を強調した。また、モンテビデオでの地元の人々の声援も力にしている。

「緊張もあるし、懸かっているものも大きい。それでも、この舞台に立てるのは限られた者だけで、我々はその一員なのだと知ることも、こうした経験を重ねる過程の一部だと思う」と述べた。「幸い、我々はこれまでにも何度もこうした経験をしてきた。今回またその機会が巡ってきて、別の世代がそれを経験している。違いはあっても、アルゼンチン人とウルグアイ人のサッカーの見方はとても似ている。それを感じられる」

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1968年から2026年へ、ベロン一家をつなぐ決勝

この一戦はベロン一家にとって、特別な歴史的意味を持つ。エストゥディアンテスが1968年にリベルタドーレス杯を初制覇したときと、対戦相手も会場もまったく同じだからだ。当時、フアン・セバスティアンの父フアン・ラモン・「ラ・ブルーハ」・ベロンは、エスタディオ・センテナリオでの決着をつける2-0の勝利を含め、決勝の全3試合で得点。その後もチームをけん引し、1969年、1970年の優勝による3連覇を成し遂げた。

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マンチェスター・ユナイテッドとチェルシーでもプレーしたベロン会長は、欧州から復帰した後の2009年、主将としてエストゥディアンテスをクルゼイロとの決勝で4度目のリベルタドーレス杯優勝に導いた。それでも、父の実績の大きさを常に意識していた。かつて「エストゥディアンテスで私は3つのタイトルを獲得したが、父は5つ獲得した……そのほとんどで父は中心選手、あるいは紛れもない主役だった」と振り返り、「自分自身が感じるもの以外に、プレッシャーを感じたことは一度もなかった」とも語っている。

ピッチ上の主将から、スタンドの会長へ

2014年に初めてクラブ会長に就任したベロン会長は今、主将として中盤でプレーするのではなく、役員席から決勝を見届ける。

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「選手として、センテナリオにはいい思い出がある。クラブの役員としても同じような喜びを味わえればと思う」。ベロン会長は土曜日にモンテビデオで行われる決勝を前に、そう締めくくった。