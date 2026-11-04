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ブルーノ・フェルナンデスが、ローマ戦でマンチェスター・ユナイテッドの劇的な逆転のきっかけとなった、重要なPKを蹴り直す際に何を考えていたかを明かした。ポルトガル人MFは、オールド・トラッフォードでのチャンピオンズリーグの一戦で最悪の立ち上がりを見せた後、再びチャンスを得られたのは幸運だったと認めた。

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ユナイテッドが劇的な逆転勝利

ユナイテッドは火曜夜のチャンピオンズリーグで、ローマに3-2で辛勝した。これで9月10日から続いていた未勝利に終止符を打った。

オールド・トラッフォードでの序盤は、イタリアのローマが主導権を握った。マティアス・スーレのゴールとドニエル・マレンのPKにより、開始わずか18分で驚きの2点リードを奪う。ユナイテッドにもやや甘い判定でPKが与えられたが、ブルーノ・フェルナンデスのキックはデビス・バスケスに弾かれた。しかし、ローマのMFブライアン・クリスタンテがキック前にペナルティーエリアへ入ったとして、VARにより蹴り直しが命じられた。

フェルナンデス、PKでの幸運を認める

フェルナンデスは2度目のキックを決め、見事な反撃の口火を切った。ユナイテッドの主将は、短い間に2度もPKを蹴ることになった大きな重圧について語っている。

フェルナンデスはSky Sport Italiaに「大きな責任があることは分かっていた。試合の流れを変えられる場面だったし、あの時は観客を味方につけるために、どうしてもゴールが必要だった」と語った。「PKはいつだって緊張する。GKとの一対一で、あの場面では誰も助けてくれないからね」

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「正直、クリスタンテが早くエリア内に入ってくれて幸運だった。おかげでもう一度蹴る機会を得られた。2度目はGKがどちらに動くかを考えすぎず、狙う場所を決めて、できるだけ強く蹴ることにした」

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コモ戦後の取材制限を経て、再びイタリア語で語る

今回はフェルナンデスがイタリア語でテレビの取材に応じることを認められた点も注目された。最近の欧州での手痛い敗戦を受け、クラブの広報部が方針を変えた形だ。コモに1-4で大敗した後には、セリエAとセリエBでのプレー経験があるにもかかわらず、クラブスタッフが同MFにイタリアメディアとの対話を禁じたと報じられていた。今回はオールド・トラッフォードでの現在の危機について、率直に語ることができた。

フェルナンデスは「とても重要な勝利だ。明らかに物事が望むように進んでいないからね」と説明した。「やろうとしていることとは違うことをしてしまうし、試合の序盤に失点する。本当に難しい時期だけど、そこから抜け出そうとしなければならない」

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「この勝利が、前に進んでもっと良いプレーをする自信につながればと思う。このチームには力がある。以前と同じ選手たちがいて、夏には良い戦力も加わった。前進し続ける必要がある」

プレミアリーグに向けて勢いをつけられるか

この逆転勝利は、苦境にあるイングランドのクラブにとって大きな転機となるかもしれない。ユナイテッドは欧州でつかんだ貴重な勢いを、国内での結果につなげなければならない。日曜日にはアストン・ヴィラをホームに迎え、プレミアリーグの戦いに戻る。