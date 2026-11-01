「運が良かった！」セスク・ファブレガス、ヴェネツィア戦の貴重な勝利後にコモがPK判定を免れたと認める

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セスク・ファブレガスは、ヴェネツィアに1-0で辛勝した一戦で物議を醸すVAR判定がコモに有利に働き、勝ち点3を手にできたのは幸運だったと認めた。スタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャでの試合は、前半にルーカス・ダ・クーニャが決めたPKが決勝点となり、コモはセリエAで勝ち点を23に伸ばした。

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ファブレガス、僅差の勝利に幸運を認める

この僅差の勝利でコモは欧州大会出場圏争いに踏みとどまり、2位インテルとはわずか勝ち点2差、首位ラツィオとは勝ち点5差となった。ただし、ルイス・ミジャが関わったプレーでヴェネツィアにPKが与えられる可能性があったものの、審判団が判定を覆す一幕もあった。

「見たときは明らかなPKだと思った。ここに来る前に、PKだったのかどうか尋ねた。私がそう言っているわけではないが、ルイスは腕を動かしておらず、腕が邪魔にならないようにしていたからPKではないと聞いた」と指揮官は『TuttoMercatoWeb』に語った。「私にはPKに見えたし、私たちは運が良かった。だが、私より詳しい専門家たちはPKではないと言っていた。私たちのPKか？ あちらの方が明白だった。ボールがタソスに届き、後ろから接触されなければゴールになっていた。難しい判断だし、正直にそう言っている」

過密日程への対応

コモは現在、厳しい日程を迎えている。水曜日にはチャンピオンズリーグでランスとのアウェー戦が控える。コモは同大会で3試合を終えて勝ち点6の9位につけており、その後、次の日曜日には国内リーグでインテルとの重要な一戦に臨む。ファブレガスは、現代サッカーの絶え間ない試合のペースがチームに負担をかけていると認めた。特に選手たちは、これほど多くの試合をこなすことに慣れていないという。

「ピッチ上で簡単なことなど何もない。今日、この勝利には非常に大きな価値があると分かった。私たちはアウェーで多くの試合を戦ってきた。今日やり遂げたことを高く評価しているし、決して当たり前のことではない。サッカーで勝つのは非常に難しい。毎週それを感じているし、今日は極めて重要な試合だった。ヴェネツィアの枠内シュートは1本だけだった。相手に何も許さなかったし、選手たちは次から次へと試合が続く、こうした日程に慣れていない。練習もほとんどできていないが、この姿勢を持ち続けなければならない」とファブレガスは試合後の総括で説明した。

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負傷者への対応と戦術的な解決策

負傷者が増えていることも、指揮官の仕事を難しくしている。特にサイドでは、アサネ・ディアオとヘスス・ロドリゲスがともに離脱中だ。ファブレガスは、本職のウインガーが不在では、低い位置に守備ブロックを敷くチームを崩すのが難しくなり、残る選手たちがピッチ上で創造的な解決策を見つける必要があると指摘した。

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「監督もファンも幹部も数え切れないほどいるが、低い位置に守備ブロックを敷く相手と戦うとき、1対1に強いウインガーが不可欠だという点では、誰もが一致すると思う。今の私たちにはそうした選手がいないし、私は誰が欠けているかを選手たちに話すことは決してない。選手自身がどうプレーするかが重要になる。言い訳を探してはいけない。別の解決策を見つける必要がある。ただ、もっと多くの選択肢が欲しい。今日、ニコは疲れ切っていたし、ダ・クーニャは全試合に出場している。選手たちは常に私たちが求めることを実行しようとしているし、私たちも常に自分たちの望む形でプレーしようとしている」

リッチをイタリアのレジェンドと比較

個人として特に称賛された選手の一人が、サムエレ・リッチだ。コモで目覚ましい活躍を見せているこのMFについて、ファブレガスはその可能性を高く評価。プレースタイルをイタリアサッカー史に残る偉大な選手たちになぞらえた。

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「リッチにはとても満足している。トリノとミランで私が知っていたサムが見られた。トッティやピルロのように素晴らしいプレーをする。素晴らしい選手で、姿勢も素晴らしい。私たちがもう少し彼を後押しできれば、イタリアで非常に優れた選手になれる。高い技術と走力を持っている。水曜日は16人の選手で臨むことになるし、全員がチャンピオンズリーグに向けて準備を整えなければならない。今は休み、その後、私たちの歩みにとって重要な試合に向けて、ごく短い時間で準備する。この勢いを維持するために、どこからでも、どんな方法でもエネルギーを見つけなければならない」